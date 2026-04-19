ଦୁର୍ଘଟଣା କରାଏ 'ପଥ ସମ୍ମୋହନ': ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି STA, କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ?
ପଥ ସମ୍ମୋହନ ନେଇ ଏସଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଗାଡି ଚଲାଇଲେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ୍ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 19, 2026 at 11:43 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଧିକ ସମୟ ଗାଡି ଚାଳନା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ପଥ ସମ୍ମୋହନ କାରଣରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ନଜିର୍ ରହିଛି । ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । 'ପଥ ସମ୍ମୋହନ' (Road hypnosis) କଣ ? ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ସନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ଗାଡି ଚଳାଇବା ପରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ।
ପଥ ସମ୍ମୋହନ କଣ ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଏସଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗାଡି ଚଲାଇବା ବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ 'ପଥ ସମ୍ମୋହନ' କୁହାଯାଏ । କ୍ରମାଗତ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାଡି ଚଳାଇଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଆଖି ଖୋଲା ଥାଏ ହେଲେ ଚାଳକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୋଇଯାଏ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ହେଲେ ଗାଡିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାର୍କିଂ କରି କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ । ଭଲରେ ମୁହଁ ଧୋଇଦିଅନ୍ତି । ଚା’, କଫି ପିଅନ୍ତୁ । ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତେଜ ହେଲେ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।
ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର....
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଗାଡି ଚଲାଇଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥକି ଯାଏ, ଅଟୋ ପାଇଲଟ ମୋଡକୁ ଆସିଯାଏ । ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ରୁହେନାହିଁ, ଗାଡ଼ିର ଗତି କେତେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗାଡି ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଗାଡି ଚଲାଇଲେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ୍ ।’
ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବେ ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗୀତ ଶୁଣିବା ଜରୁରୀ, ଏହାଦ୍ବାରା ଜାଗ୍ରତ ରହି ହେବ । ଗାଡି ଚଳାଇବା ବେଳେ ବାହାର ପରିବେଶ ଉପରେ ନଜର ପକେଇବା ଦରକାର । ପାଗ ଭଲ ଥିଲେ ଏସି ନ ଚଳେଇ ଝରକା ଗାଡିର ଖୋଲିଦେବା ଦରକାର । ଯଦି ନିଦ ଲାଗେ ତାହେଲେ କିଛି ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ କଫି କିମ୍ବା ଚା’ ପିଇଦିଅନ୍ତୁ ।’ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଚାଳକ ସଜାଗ ରହିପାରିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ସଚେତନ ଜାରି ରଖିଛୁ:
ଏନେଇ ଏସଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର (ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା) ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପଥ ସମ୍ମୋହନ ନେଇ ଏସଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛୁ । ବିରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଉଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
‘ପଥ ସମ୍ମୋହନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲି’:
ଜଣେ କାର୍ ଚାଳକ ଉତ୍ତମ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ନିୟମିତ ଗାଡି ଚଳାଏ । ପଥ ସମ୍ମୋହନ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲି । କିଛିଦିନ ତଳେ ଏସଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରାଯାଇଥିବା ସଚେତନମୂଳକ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ସତର୍କ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ୫ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲି । ଏପରିକି ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲି । ହେଲେ ଏବେ ସଚେତନ ହୋଇ ୨ରୁ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ଗାଡି ଚଳାଉଛି । ଅନ୍ୟ ଗାଡିଚାଳକ ମାନେ ଏହି ଦିଗରେ ସଚେତନ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗାଡି ଚଳାନ୍ତୁ ବୋଲି ଉତ୍ତମ କହିଛନ୍ତି ।
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ କଣ କହୁଛି ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ ?
- ସଡକ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ
- ଚଳିତ ବର୍ଷ(2026) ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ 447 ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 270 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 469 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ
- ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ 246 ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 150 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 259 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ 910ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 594 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 856 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି
- ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ 13ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର