ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ: କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କେତେ ସଫଳ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ?

୨୦୨୫ ମସିହାର ଗତ ୧୦ ମାସରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଛି ୧୬୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୩୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 19, 2025 at 4:35 PM IST

3 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡୁଛି ସଡକ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକାଳରେ ଝଡି ପଡୁଛି ଜୀବନ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କରାଯାଉଥିବା ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଫେଲ ମାରୁଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ । ୨୦୨୫ ମସିହାର ମାତ୍ର ୧୦ ମାସରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଛି ୧୬୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୩୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତାହତ ତଥ୍ୟ:

ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ୫ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର କମିବା ବଦଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ୨୦୨୦ ମସିହା ଠାରୁ ନେଇ ୨୦୨୩ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ତଳେ ଟେବୁଲରେ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କେବଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୫୩ ନଂରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ପ୍ରାୟ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମସିହାଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟାମୃତ ଓ ଆହତ ସଂଖ୍ୟା
୨୦୨୦୧୦୫୧୦୮ ମୃତ
୨୦୨୧୨୪୪୯୮ ମୃତ, ୧୮୨ ଗୁରୁତର ଆହତ
୨୦୨୨୨୭୧୧୦୯ ମୃତ, ୧୯୭ ଗୁରୁତର ଆହତ
୨୦୨୩୧୨୮୧୨୦ ମୃତ


ଚଳିତବର୍ଷ ୧୦ ମାସରେ ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧ ତାରିଖରୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୦୪ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ,ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ।

  • ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା - ୮୫ଜଣ
  • ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା - ୧୦୩ଜଣ
  • ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା - ୧୬ଜଣ

ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତ ?
ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବେଡାରି ଗ୍ରାମର ରାକେଶ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଆଜିକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି । କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସୀମାରେ ମୋର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ତେବେ କମ ଦୂରତାରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଥିବା କାରଣରୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା । ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ମୋ ମୁହଁରେ ଆଜି ବି ୬ଟି ପ୍ଲେଟ ପଡିଛି । ମୁଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଏକ ଲାଇଟ ପଡିଲା । ଯାହା କାରଣରୁ ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସି ପଡିଥିଲି । ସରକାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆବଶ୍ୟକତା ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ ସଚେତନତା ଲୋକମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ।

"ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ,ହମ୍ପସ ଓ ରାସ୍ତାରେ ସାଇଡ ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ୯୦% ସ୍ଥାନରେ ହୋଇନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ୨୧ରୁ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଶେଷ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲି ଯାଉଛି । ଏହି ବର୍ଷରେ ୧୩୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି" ବୋଲି କହି ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାକେଶ ମହାନ୍ତି

ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ହେଲେ ସଡକ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ସଦସ୍ୟ । ସଡକ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ପ୍ରାନ୍ତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ଥିବା ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଓ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ଅସୁରକ୍ଷିତ । ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୦ରେ ୧୦୮ ଜଣ, ୨୦୨୧ରେ ୯୮ ଜଣ, ୨୦୨୨ରେ ୧୦୯ ଜଣ, ୨୦୨୩ରେ ୧୨୦ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୫ ଦଶ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୩୬ଜଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କି ବେସରକାରୀ ହିସାବ ସରକାରୀ ହିସାବ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ।"

Emergency ward
Emergency ୱାର୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଭାବ:

"ସଡ଼କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ଆଇନ ନମାନିଲେ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ହେଲେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଉ ନଥିବା ନେଇ ସରକାର ତର୍ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି । ଗାଡି ଚାଳକର ଭୁଲ, ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ରାସ୍ତା ତିଆରି ଡିଜାଇନରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ସେହି ଆଖପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ । ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ତାହା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଯାଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି ହେଲେ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ" ବୋଲି ସଡକ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

District Head Hospital, Kendrapara
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (ETV Bharat Odisha)
ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଓ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ଆସନ୍ତା ମାସ ହେବାକୁ ଥିବା ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

