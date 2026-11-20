ସମ୍ବଲପୁରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଜେଜେ ଓ ନାତି ମୃତ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ବାବୁବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା ଢ଼ାବା ନିକଟରେ ଛିଡା ହୋଇ ସ୍କୁଲ ବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 20, 2026 at 7:52 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସ୍ଥାନୀୟ ବାବୁବନ୍ଧ ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳ 7 ଟା ସମୟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷୀୟ ନାତିଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ।
ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବଳିୟାର ସିଂଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7 ଟା ସମୟରେ ଗୋଶାଳା ସାନଟିକ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ନିରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 70 ତାଙ୍କ ନାତି 10 ବର୍ଷୀୟ ଅଭ୍ୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଥିଲେ । ଉଭୟେ ଘରୁ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ବାହାରିଥିଲେ । ବାବୁବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଢ଼ାବା ନିକଟରେ ଛିଡା ହୋଇ ସ୍କୁଲ ବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଉଭୟ ଜେଜେ ଓ ନାତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଧକ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରକଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା l ଏହି ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ଅଜା ଓ ନାତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ l ସ୍ଥାନୀୟ ଢ଼ାବାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ l ନିରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ପୂଜକ ଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ l ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ l ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା l
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା l ଲୋକେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ l ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ l ମୃତକଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଈଁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଛି l ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଟ୍ରକଟିକୁ ଠାବ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲେ ସାତ ଜନମର ସାଥୀ; ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଛକିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ପୁଅ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଶା ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ; ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସାଙ୍ଗ, ଅଢେଇ ମାସ ପରେ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ !