ଆମପାଣି ଘାଟିରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଜଳିଗଲା ଗାଡ଼ି, ଶତାଧିକ କୁକୁଡା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡି ଦୁଇଚି ହୁତ୍ ହୁତ୍ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ସହ ସମସ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ

ଆମପାଣି ଘାଟିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଳିଗଲା ଦୁଇ ଗାଡ଼ି (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 31, 2026 at 1:19 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଆମପାଣି ଘାଟିରେ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଓ ପିକପ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଗାଡ଼ି ଜଳି ଯାଇଛି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଆମପାଣି ଘାଟି ବିରି ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ ଓ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ବୋଝେଇ ପିକ ଅପ ଭ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ପିକ୍ ଅପ୍ ଦୁଇଟି ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡି ଦୁଇଟି ହୁତ୍ ହୁତ୍ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପିକପ ଭ୍ୟାନଟି କୁକୁଡା ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ଗାଡିଟି ଜଳିଯିବାରୁ ସମସ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଖବର ପାଇ କୋକସରା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

