ETV Bharat / state

କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ନଦୀ: ନଦୀଗର୍ଭରେ ହଜିବାକୁ ବସିଛି ଭିଟାମାଟି, ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ନଦୀକୂଳ କ୍ଷୟ ହେବା ସହ ନଦୀକୂଳିଆଙ୍କ ଭୟ ବଢ଼ୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ

Riverbank erosion in Kalahandi Villages about to get lost in river riverside residents in fear
ନଦୀକୂଳ କ୍ଷୟ ବଢ଼ୁଛି ନଦୀକୂଳିଆଙ୍କ ଭୟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି... ନଦୀର ଜିଲ୍ଲା । ତେଲ, ହାତୀ, ସାନ୍ଦୁଲ, ଉତେଇ, ରାଉଲ, ନାଗାବଳୀ ଓ ବଂଶଧାରା ଭଳି ଅନେକ ନଦୀ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ନଦୀ ହିଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି... ଆଉ ତା' ସହିତ ବଢ଼ୁଛି ନଦୀକୂଳ କ୍ଷୟ ଆଉ ନଦୀକୂଳିଆଙ୍କ ଭୟ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ନଦୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗାଁ ।


ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ:

କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନେକ ନଦୀକୂଳ ଆଜି ବିପଦରେ । ବର୍ଷା ଆସିଲେ ନଦୀ ଫୁଲୁଛି, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ନଦୀ କୂଳ ଖାଉଛି । ଚାଷ ଜମି ପରେ ଏବେ ଗାଁ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି । ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ପରିବାର ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷାଦିନ ଏହି ଭୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି । ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗାଁ । ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ନଦୀକୂଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି । ନଦୀ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଯେତିକି ଯେତିକି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭୟ ସେତିକି ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ହାତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବାଲିଛଡ଼ା ଗାଁ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ।

କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ନଦୀ (ETV Bharat)

ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଗାଁ, ବାଲିଛଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁମନ ରାଣୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବାଲିଛଡା ଗାଁ, ହାତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି । ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ । ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଆସେ । ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରରେ ପାଣି ପଶେ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗମନାଗମନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୁଏ । ଆମ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ନିତିଦିନିଆ ସଉଦା ହେଉ ଅବା କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ବର୍ଷା ହେଲେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ କାରଣ ଆମର ଏହି ଗାଁକୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ନଦୀ ଘେରିକି ଅଛି ।"

Riverside village
ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁ (ETV Bharat)

ବର୍ଷାରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା:

ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି । କେବଳ ବାଲିଛଡ଼ା ନୁହେଁ, କଲମପୁର ବ୍ଲକର ଟେମରା, ପରୁଆଗୁଡ଼ା, ମାଟିଖାଲ, ବିରିପୁର, ଜାମପଡ଼ା, ବଙ୍କାପଲା, ଖଣ୍ଡି ଡଙ୍ଗରୀଗୁଡ଼ା ଓ ସାନକୁଟୃ ଭଳି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ବାଲିଛଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ବିନା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲେ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ ବନ୍ୟାପାଣି ମାଡିଯାଏ । ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସଚେତନତା ହେଉଛି, ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନଦୀକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ବୋଲି ନଦୀକୂଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

Riverbank erosion in Kalahandi Villages about to get lost in river riverside residents in fear
କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ନଦୀ (ETV Bharat)

'ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ':

ଏନେଇ ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ବାଲିଛଡା, ମାଟିଖାଲ, ବିରିପୁର ଗାଁ ଅଛି । ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି । କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପଥର ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ତାହା ମଧ୍ଯ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପଶିବା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ନଦୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛି । ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ହାତୀ ନଦୀ ଚିରଶ୍ରୋତା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ରହିଛି । ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ଗାଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ।

Riverbank erosion in Kalahandi Villages about to get lost in river riverside residents in fear
କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ନଦୀ (ETV Bharat)


କେବଳ ହାତୀ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଉତେଇ, ରାଉଲ, ତେଲ, ସାନ୍ଦୁଲ, ନାଗାବଳୀ ଓ ବଂଶଧାରା କୂଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁ ଆଜି ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ । ଚାଷ ଜମି ନଦୀରେ ମିଶୁଛି । ଘର ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି । ଆଉ ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ନଦୀକୂଳ କ୍ଷୟ ଯେଉଁଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ନଦୀକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଥର ବନ୍ଧ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନଦୀ ପରିଚାଳନାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।

Riverside village
ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁ (ETV Bharat)

କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ?

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିବା ଅନୁସାରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୩ଟି ବ୍ଲକ୍‌ ଅଛି । ଏହା ମଧ୍ଯରୁ ୧୧ଟି ବ୍ଲକ ନଦୀକୂଳରେ ଅଛି । ୧୧୭ଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ନଦୀକୂଳରେ ଅଛି । ନଦୀକୂଳିଆମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ୧୧୭ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଏଅନେକ ଗାଁ ଉଚ୍ଚା ଯାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।

Riverbank erosion
ନଦୀକୂଳ କ୍ଷୟ (ETV Bharat)

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ବ) ବୈତୁରା ଦୀପ କହିଛନ୍ତି, "ଉଚ୍ଚ ଯାଗାମାନଙ୍କରେ ଜନବସତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ୧୯୬ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ DEOଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି । ସବୁ ସ୍ଥାନର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ, ସ୍ବଚ୍ଛତା, ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ଲୋୟର ସୁକତେଲରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର: ଜିଦରେ ବିସ୍ଥାପିତ, ବୁଡ଼ିବୁ ପଛେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁନି !

ହୀରାକୁଦରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା 6ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

RIVER OVERFLOWED KALAHANDI
FLOOD SITUATION KALAHANDI
କଳାହାଣ୍ଡି ନଦୀ
କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ୟା
KALAHANDI RIVER WATER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.