କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ନଦୀ: ନଦୀଗର୍ଭରେ ହଜିବାକୁ ବସିଛି ଭିଟାମାଟି, ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ନଦୀକୂଳ କ୍ଷୟ ହେବା ସହ ନଦୀକୂଳିଆଙ୍କ ଭୟ ବଢ଼ୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : July 22, 2026 at 3:18 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି... ନଦୀର ଜିଲ୍ଲା । ତେଲ, ହାତୀ, ସାନ୍ଦୁଲ, ଉତେଇ, ରାଉଲ, ନାଗାବଳୀ ଓ ବଂଶଧାରା ଭଳି ଅନେକ ନଦୀ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ନଦୀ ହିଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି... ଆଉ ତା' ସହିତ ବଢ଼ୁଛି ନଦୀକୂଳ କ୍ଷୟ ଆଉ ନଦୀକୂଳିଆଙ୍କ ଭୟ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ନଦୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗାଁ ।
ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ:
କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନେକ ନଦୀକୂଳ ଆଜି ବିପଦରେ । ବର୍ଷା ଆସିଲେ ନଦୀ ଫୁଲୁଛି, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ନଦୀ କୂଳ ଖାଉଛି । ଚାଷ ଜମି ପରେ ଏବେ ଗାଁ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି । ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ପରିବାର ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷାଦିନ ଏହି ଭୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି । ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗାଁ । ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ନଦୀକୂଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି । ନଦୀ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଯେତିକି ଯେତିକି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭୟ ସେତିକି ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ହାତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବାଲିଛଡ଼ା ଗାଁ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ।
ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଗାଁ, ବାଲିଛଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁମନ ରାଣୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବାଲିଛଡା ଗାଁ, ହାତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି । ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ । ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଆସେ । ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରରେ ପାଣି ପଶେ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗମନାଗମନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୁଏ । ଆମ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ନିତିଦିନିଆ ସଉଦା ହେଉ ଅବା କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ବର୍ଷା ହେଲେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ କାରଣ ଆମର ଏହି ଗାଁକୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ନଦୀ ଘେରିକି ଅଛି ।"
ବର୍ଷାରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା:
ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି । କେବଳ ବାଲିଛଡ଼ା ନୁହେଁ, କଲମପୁର ବ୍ଲକର ଟେମରା, ପରୁଆଗୁଡ଼ା, ମାଟିଖାଲ, ବିରିପୁର, ଜାମପଡ଼ା, ବଙ୍କାପଲା, ଖଣ୍ଡି ଡଙ୍ଗରୀଗୁଡ଼ା ଓ ସାନକୁଟୃ ଭଳି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ବାଲିଛଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ବିନା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲେ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ ବନ୍ୟାପାଣି ମାଡିଯାଏ । ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସଚେତନତା ହେଉଛି, ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନଦୀକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ବୋଲି ନଦୀକୂଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
'ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ':
ଏନେଇ ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ବାଲିଛଡା, ମାଟିଖାଲ, ବିରିପୁର ଗାଁ ଅଛି । ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି । କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପଥର ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ତାହା ମଧ୍ଯ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପଶିବା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ନଦୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛି । ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ହାତୀ ନଦୀ ଚିରଶ୍ରୋତା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ରହିଛି । ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ଗାଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ।
କେବଳ ହାତୀ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଉତେଇ, ରାଉଲ, ତେଲ, ସାନ୍ଦୁଲ, ନାଗାବଳୀ ଓ ବଂଶଧାରା କୂଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁ ଆଜି ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ । ଚାଷ ଜମି ନଦୀରେ ମିଶୁଛି । ଘର ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି । ଆଉ ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ନଦୀକୂଳ କ୍ଷୟ ଯେଉଁଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ନଦୀକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଥର ବନ୍ଧ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନଦୀ ପରିଚାଳନାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।
କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ?
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିବା ଅନୁସାରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୩ଟି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି । ଏହା ମଧ୍ଯରୁ ୧୧ଟି ବ୍ଲକ ନଦୀକୂଳରେ ଅଛି । ୧୧୭ଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ନଦୀକୂଳରେ ଅଛି । ନଦୀକୂଳିଆମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ୧୧୭ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଏଅନେକ ଗାଁ ଉଚ୍ଚା ଯାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ବ) ବୈତୁରା ଦୀପ କହିଛନ୍ତି, "ଉଚ୍ଚ ଯାଗାମାନଙ୍କରେ ଜନବସତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ୧୯୬ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ DEOଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି । ସବୁ ସ୍ଥାନର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ, ସ୍ବଚ୍ଛତା, ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଲୋୟର ସୁକତେଲରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର: ଜିଦରେ ବିସ୍ଥାପିତ, ବୁଡ଼ିବୁ ପଛେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁନି !
ହୀରାକୁଦରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା 6ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି