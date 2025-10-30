ETV Bharat / state

ସ୍ବାଭାବିକ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି, ଦୁଇଦିନ ଉପାସରେ ରହିଲେ ହବିଷ୍ୟାଳି

ଗତକାଲିଠୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପାସରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ନୀତିକାନ୍ତି ।

Lingaraj temple
Lingaraj temple (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ବାଭାବିକ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଅବକାଶ ସରିଛି । ସମର୍ଥା ନିଯୋଗର ନିଅଂଶ ପାଳିର ସେବାନୀତିକୁ ନେଇ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାନୀତି। ଆଉ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୂଜାନୀତି କି ଲାଗି ପାରିନଥିଲା ଭୋଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲିଠୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପାସରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ନୀତିକାନ୍ତି । ହେଲେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେବା ଉପାସରେ ହବିଷ୍ଯାଳୀ।

ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭକ୍ତ ଓ ହବିଷ୍ୟାଳୀ:

LORD LINGARAJ RITUALS RESUME (Etv Bharat)

ବାରମ୍ବାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ହବିଷ୍ୟାଳୀ । ଏନେଇ ହବିଷ୍ୟାଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ହବିଷ ପାଳିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେବାୟତ ଓ ପ୍ରସାଶନ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ନଥିବାରୁ ସେବାନୀତି ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଭୋଗ ଲାଗି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ସହ ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଭାବାବେଗକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି । ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମ କଥା ପଚାରେ କିଏ ବୋଲି କହିବା ସହ ଭୋଗ ନ ଆସିବାରୁ ଆମେ କାଲିଠୁ ବି ଉପାସରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏଡ଼ିଏମ ବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲିର ନିଅଂଶ ସମର୍ଥା ସେବାୟତଙ୍କ ପାଳିକୁ ନେଇ ନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନିଅଂଶ ବିକଳ୍ପ ଥିବା ସମର୍ଥା ସେବା ନୀତି କରିବେ ବୋଲି ହଁ ମାରିବା ପରେ ବି ସେବା କରିନଥିଲେ, ଅଯୁକ୍ତିକ କଥା ବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେବାରୁ ନିବୃତ ରହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ନୀତି ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିକଳ୍ପରେ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ପାଳି କରିବା ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୂଜାନୀତି। ଆଜି ପୂଜାନୀତି ଆରମ୍ଭ ସହ ଭୋଗ ବା ଅବଢ଼ା ପ୍ରସାଦ ଆସିବ । ନିଅଂଶଙ୍କ ସେବାନୀତିକୁ ନେଇଆଗରୁ ଏଭଳି ନଜିର ନଥିଲା। ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଗକୁ ନିଅଂଶ ସେବା ପୂଜା ସେବାୟତମାନକୁ ସେବା ବୃତିରୁ ନିବୃତ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠାକୁର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବାର୍ଯ୍ୟାପ୍ତି କରାଯିବ ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ । "

Lingaraj temple bhubaneswar
Lingaraj temple bhubaneswar (ETV BHARAT ODISHA)

ମନ୍ଦିରରେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସେବାୟତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାସକୁ ଦୁଇ ତିନିଥର ସବୁ ସେବାୟତ ଭିତରେ ନିଅଂଶ ପାଳି ଅସିଥାଏ। ତାଙ୍କ ବିକଳ୍ପରେ ସେବାନୀତି ଚାଲେ ହେଲେ ଏଭଳି କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏପରି ଆଗକୁ ପୁନରାବୃତି ହୁଏ ତେବେ ଏନେଇ ପୂର୍ବ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟର ନିଷ୍ପତି ଅନୁସାରେ ଜମି ଛଡାଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣା ମନ୍ଦିରରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ହେଉଛି ବୋଲି ଭକ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏନେଇ କଠୋର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ହବିଷ୍ୟାଳି କହିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିରେ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାଟ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି ।

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା?

ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉକି, ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ପାଳି ଥିବା ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ ସେବାନୀତି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଗତକାଲି ନିଅଂଶ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଳି ରହିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପରେ ଥିବା ସେବାୟତ ସେବାନୀତି କରିନଥିବାରୁ କଲି ପୂଜା ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସାହାଣ ମେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ପରେ ଦ୍ଵାରପାଳ ପୂଜା ନୀତି ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଉପାସରେ ରହିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇ ନଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ହବିଶ୍ୟାଳି ଧର୍ମମାସରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବ ପବିତ୍ରାରୋପଣ ନୀତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଇତାଲାଗି ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପଇତା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଅଥଚ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ପଇତା ପିନ୍ଧିପାରି ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପାସରେ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୫ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

