ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟ ଅଭାବ
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସୁଫଳ । ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ।
Published : December 14, 2025 at 8:20 AM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ପରେ ବି ମିଳୁନି ସୁଫଳ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ସଠିକ ସମୟରେ ହେଉନାହିଁ । ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ହୋଇ ଯାଉଛି ।ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିଶ୍ରାମ । ସେପଟେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
'ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ:
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ମନୋଜ ରଥ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ବହିରାଗତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବଦିନରୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ଚାଲିବ । ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ୨ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ୱ ହେଉଛି । ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ସବୁ ସୁପରିଚାଳନା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିପାରିବ । ସେବକମାନେ କେବଳ ସେବା କରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ନୀତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେବକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହି କମିଟିର ବୈଠକ ବସି ନୀତିକୁ କିଭଳି ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉ । ସେବକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ଵୟ ରହୁ । ଏହା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ସହ ଭକ୍ତମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।"
'ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଦର୍ଶନ':
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଠିକ୍ ସମୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇ ପାରିବ । ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ପାରିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୀତିରେ ବିଳମ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଦୂରକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ୍ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ବିଳମ୍ୱରେ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ । ଅଯଥା ଭିଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵଲିପିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସମୟ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵଲିପି ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ଵାରଫିଟା ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଭୋର ୫ଟା କିମ୍ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଓ ପହିଲି ଭୋଗ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ କଥା । ମଇଲମର ନିର୍ଦ୍ଧରିତ ସମୟ ସକାଳ ୬ ଟା, ୬ ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଅବକାଶର ସମୟ , ସାହାଣମେଲା ଦର୍ଶନ ସକାଳ ୭ ଟା, ୮ ଟା ରୁ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଲାଗି । ରୋଷ ହୋମ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ୮ଟା ୪୫ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସେହିପରି ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସକାଳ ୯ ଟା । ସକାଳ ଧୂପ ଦିନ ୧୦ଟା । ମଇଲମ୍ ହୋଇ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ହେବ ଦିନ ୧୧ ଟା । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସାଢେ ୧୨ରୁ ୧ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି । ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପହୁଡ଼ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ପହୁଡ଼ ଫିଟିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବା କଥା । ରାତି ୭ଟା ରୁ ୮ଟା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେବ । ରାତି ୧୦ଟାରେ ମଇଲମ ହୋଇ ଚନ୍ଦନଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସାଢେ଼ ୧୦ଟାରେ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ । ବଡ ସିଂହାର ଧୂପ ବଢ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସହ ପହୁଡ଼ ରାତି ୧୧ଟା ୪୫ ରୁ ୧୨ ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵଲିପି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ପାଳନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।
ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ:
ପୂର୍ବରୁ ସାହାଣମେଲା ଦର୍ଶନ ସହ ଟିକେଟ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଭକ୍ତମାନେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଇ ଅତି ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉଥିଲେ । ଏହା ଏବେ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି କାହିଁକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରୁନି ସେ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ୱ ହେବା କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ହୋଇଛି:
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକ ବିଶ୍ଵାବସୁ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି । ବାନ୍ତି, ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଲେ ଦିଅଁକୁ କେହି ଛୁଇଁଦେଲେ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ରହିଛି । ଏଥି ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଦୂଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଯାଉଛି । ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁ ନୀତି ରହିଛି । ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ରାତି ୩ଟା ହେଇଯାଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଭୋର ୪ଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଏଣୁ ଏହି ସବୁ ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଳମ୍ୱ ହେଉଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସୁଛି । ସେବକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି । ପାଳିଆ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଥିବା ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ହେବ । ଆଗକୁ ନୁଆ ବର୍ଷ ଅଛି । ଏଣୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ରାତି ୧ଟା ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାର ଫିଟା ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାତି ୧୧ ଟାରେ ପହୁଡ଼ ହେବ । ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ହୋଇଛି ।"
ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି । ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ରହିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ସହ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ