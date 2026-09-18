ପୁଣି ଉପବାସରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ: ବ୍ରାହ୍ମଣ-ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ବିବାଦ, ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ
ସେବାୟତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ଥରେ ରୀତିନୀତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : September 18, 2026 at 12:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ନୀତି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିରରେ ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି ।
ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ପରେ ଉଭୟ ନିଯୋଗକୁ ନେଇ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ । ନୀତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ନୀତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଜେନା ।
ରାତି 11ଟାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ:
ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଦେଇଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଚଳାବସ୍ଥା । ସେବାୟତଙ୍କ ଅନ୍ତଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲି ରାତି ୧୧ଟାରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ନୀତି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସେବା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ କରିଆସୁଥିଲେ । ହଠାତ୍ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ଏହାକୁ ଜିଦି କରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଉପୁଜୁଛି । ବୈଠକ ସମୟରେ ଦୁଇ ନିଯୋଗ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ହୋହାଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସେପଟେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବା ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହଠାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ଏହି ନୀତିକାନ୍ତି କରିଆସୁଥିଲେ । ଦୁଇ ନିଯୋଗ ଭିତରେ ଏହି ବିବାଦ କାରଣରୁ ପୁଣିଥରେ ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରାବଣ ପାଉଣା ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବଡୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତିନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଥିଲା ।