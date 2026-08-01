ଖୋରଧାରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା: 5 ବ୍ଲକର 62 ଗାଁ ଆଶଙ୍କାରେ, ହିରିମୂଳ ବିଛିନ୍ନ
ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ବ୍ଲକର ୬୨ଟି ଗାଁରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୧ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : August 1, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 10:49 AM IST
Khordha Flood Update ଖୋରଧା: ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡୁଛି । ସମସ୍ତ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଲହଡ଼ି ମାଡୁଛି । ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ରାଜୁଆ, ଦୟାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଖୋରଧା ବ୍ଲକର ନରଣଗଡ଼, ଓରବରସିଂହ, ବ୍ରଜମୋହନପୁର, ଗୋଳବାଇ ଶାସନ ପ୍ରମୁଖ ପଂଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳଚର ହେଲାଣି । ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଖୋଲିବା ପରେ ରାଜୁଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁ ଓରବରସିଂ ପଂଚାୟତର ହିରିମୂଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଖୋରଧାର ହିରିମୂଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ
ରାସ୍ତା ସହ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣିର ସୁଅ ଚାଲିଛି । ଏପରିକି ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଖୋରଧା ବ୍ଲକର ହିରିମୂଳ, ଡ଼ିହଖଳା, ରାୟପୁର, ଦୂର୍ଗାପୁର, ମଶାଣିଆ, କୃଷ୍ଣପୁର, ଓରବରସିଂହ, ତେନ୍ତୁଳିମୂଳ ସମେତ ବଳପୁର, ଶରଧାପୁର, ଓରମି, ମାନପୁର, ହାଡ଼ପଦା, ନରଣଗଡ଼, ଧବଳପୁରବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି । ଏହି ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିଲେ ବିଗତଦିନ ଭଳି ଏହା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲାଣି । ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ବ୍ଲକ ର ୨୧ଟି ପଂଚାୟତରେ ଥିବା ୬୨ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୧ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୭୭ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ୬ଟି ପଂଚାୟତର ୧୮ ଗାଁ, ଖୋରଧା ବ୍ଲକ ୩ଟି ପଂଚାୟତର ୧୧ଗାଁ, ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ପଂଚାୟତର ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ବାଲିଅନ୍ତାର ୩ଟି ପଂଚାୟତ ର ୧୫ ଗାଁ, ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ୩ଟି ପଂଚାୟତର ୬ଟି ଗାଁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ପଂଚାୟତର ୧୧ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ୩୬ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସାରାରାତି ଉଜାଗର ରହି ବନ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି।
ହିରିମୂଳରେ ବିଜେଡି ନେତା
ସେହିପରି ହିରୁମୂଳ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହେବା ଖବର ପାଇ ଖୋରଧାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ହିରିମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ବର୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ‘‘ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି । ଆମେ ଏଠାକୁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ, ଏଠି ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ । ଏସଓପି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ । ପ୍ରଶାସନ ଏଠାକୁ ଦୁଇଟି ଡ଼ଙ୍ଗା ଯୋଗାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଖରାପ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ’’ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ପାଣି ବଢୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷକରି ଖୋରଧା ବ୍ଲକର 4 ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ । ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେମିତି କାମ କରିବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରୁନି । ସେହିପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସହ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଯିବା କାରଣରୁ ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଦେବୀ ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ଜଗତସିଂହପୁର: 24 ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ, 6 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ବଢୁଛି ବୈତରଣୀ: ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସାଳନ୍ଦୀ, ଭଦ୍ରକରେ 4.68 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା