ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମିଠାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ! ଗୋଟେ ପଟେ ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସେପଟେ ଛେନା ଅପମିଶ୍ରଣର ଭୟ
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଫାଇନ ଆଦାୟ ସହ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 5, 2026 at 8:37 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:46 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମିଠାର ବେଶ ଚାହିଦା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଛେନାରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ତିଆରି ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବହୁ ଗରାଖ ଏକରକମ ଦ୍ବନ୍ଦରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଚିନିର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ବି ମିଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଦାଉ ସାଧୁଛି । ସାଧାରଣତଃ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ ବେପାର ଜମିଥାଏ । ମାତ୍ର ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମିଠା ଦୋକାନୀ ମିଠାର ଆକାର କମ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ଏବେ ଦୋଛକିରେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ।
ଚିନ୍ତାରେ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ:
ମିଠା ଦୋକାନୀ ଫକନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଚିନି ଦର ଯେମିତି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆମେ ମିଠା ଦର ବଢ଼ାଇ ପାରୁନାହୁଁ । କାହିଁକି ନା ମିଠା ଦର ବଢ଼ାଇଲେ ଆମର ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁଆମେ ମିଠାର ସାଇଜ୍ କମାଇ ଦେଇଛୁ । ତଥାପି ବି ଅନେକ ଗ୍ରାହକ କମି ଗଲେଣି । ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଛେନା ଆଣୁଛୁ ସେମାନେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ । କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାନର ଛେନା ଆମେ କିଣି ସେଥିରୁ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।"
ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ:
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ବାସି ମିଠା ରଖିବା ଦୋକାନରୁ ଫାଇନ ଆଦାୟ ସହ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରଯାଇଛି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମିଠାର ଚାହିଦା ଅନେକ ରହିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର କରିବା ନେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନୋଟି ବେଆଇନ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏକୁ ସିଲ କରଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ଫାଇନ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରଯାଇଥିଲା ।
ଜାରି ରହିବ ଧରପଗଡ଼:
ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମିଠା ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଅନୁଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏକ ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିଲୁ । ଏହା ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ।"
"ବିଶେଷକରି ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ଜନସାଧାରଣ ଯେପରି ତାଜା ଓ ଉନ୍ନତ ମାନର ମିଠା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଓ ତତ୍ପର ରହିଛି । ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।" ~ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଅନୁଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ
୫୦ରୁ ୧୦୦ଟି ମିଠା ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ:
ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ବାସି ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଛେନା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ୧୦୦ଟି ମିଠା ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ଦୋକାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଅନୁଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନକଲି ପନିର ଜବତ ମାମଲା, 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଛେନା-ପନିର ଅପମିଶ୍ରଣ ମାମଲା; ନିଆଳିକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିବାଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର