ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ବଢୁଛି ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମିନତୀ ସିଂହ
Published : May 23, 2026 at 9:11 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 9:22 PM IST
ODISHA HEAT INDEX RISING, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶନିବାର ସକାଳ ୫:୩୦ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ୩୦.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ୮୮% ଏବଂ ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ ଭଳି ତାପମାତ୍ରା ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା । ଯାହା ସକାଳ ୧୧:୩୦ ବେଳକୁ ରାଜଧାନୀର ତାପମାତ୍ରା ୩୭.୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ୬୦% ଏବଂ ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ ୫୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।
ପ୍ରବଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି । କାରଣ ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଉଭୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତାହା ମାପ କରେ ।
"ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାର ମାପକୁ ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ (HEAT INDEX) କୁହାଯାଏ । ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଅଛି । ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବାରୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ ଅଧିକ ରହିଥାଏ," ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । IMD ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମେ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
"ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତରର ଉପସ୍ଥିତି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । କିଛି ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗରମ ଏବଂ ସହ-ରୋଗ ଘାତକ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରମ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ," ବୋଲି ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
IMD ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଗରମ ସୂଚକାଙ୍କ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ କମ୍ ଥାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣତଃ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ କମ୍ ଥାଏ । ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକମାନେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଥକାପଣ ହୋଇପାରେ । ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ସୂଚକାଙ୍କକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କାରଣ ଗରମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଗରମ ଥକ୍କାପଣ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ବାହାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା ପରେ । ଯେତେବେଳେ ଗରମ ସୂଚକାଙ୍କ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ୫୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବିପଦ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଏ । ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଟିଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ୫୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ସହରାଞ୍ଚଳ ହିଟ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ (Urban Heat Island- UHI), ଭୂମି-ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା (Land-Surface Temperature- LST) ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ର ପ୍ରଭାବ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଅଧିକ କଠୋର ଏବଂ ଅସହ୍ୟ କରୁଛି ।
"ମାନବ ଶରୀର ବାହାରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଝାଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥାଏ, ଝାଳ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଥଣ୍ଡା ହେବାର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଗ ପ୍ରକୃତ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଗରମ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯାହା ହେଉଛି ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ," ବୋଲି IIT-ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆର୍ଥ, ଓସେନ ଏବଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ଵାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ଵାଇଁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସହରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ବିପୁଳ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ପିଚୁ ମହଲା, ଅଧିକ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁଜ ଏବଂ ଘାସ ଆଚ୍ଛାଦନ ଏବଂ ମାଟି ପୃଷ୍ଠ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଉନାହିଁ । "ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଛି । ଘର ଭିତର ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଗରମ ପବନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ," ବୋଲି ସ୍ଵାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୪୪.୬ ଏବଂ ୪୪.୪ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୪୦% ରୁ ୮୫% ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।
"ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେଉଛି । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପିକ୍ ଆୱାରରେ କାମ କରିବାପାଇଁ ସମର୍ଥ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଅସହ୍ୟ ରହୁଛି । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗରମ ଢାଞ୍ଚା ଶରୀରର କାମ କରିବାର ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି," ବୋଲି ଜଣେ ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଚାଳକ ରମେଶ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆଉ ଏକ ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ନିଷ୍କର୍ଷ:
ତାପ ତରଙ୍ଗ(Heat Wave): ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପ ତରଙ୍ଗକୁ ଏହାର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାର ଏକ ସମୟ ଭାବେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଏ, IMD ।
ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ(Heat Index): ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ ହେଉଛି ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମିଶ୍ରଣ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଗରମ ଅନୁଭବ କରେ ତାହା ମାପେ, ଯେତେବେଳେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ପ୍ରକୃତ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ।
ଉଷ୍ମ ରାତି(Warm Nights): ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ହିଁ ଏକ ଉଷ୍ମ ରାତି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ । ଏହା ପ୍ରକୃତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 6.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରିଭାଷିତ ହୁଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର