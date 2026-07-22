ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଥାଳିରେ ଅଣ୍ଡାର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼: ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପରଷୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ
ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାସକୁ ହାତରୁ 21 ହଜାର 600 ଶହ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : July 22, 2026 at 12:30 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ 7 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଅଣ୍ଡାର ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫଳରେ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । 11 ଟଙ୍କାରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ:
ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ପିଛା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 3 ଟଙ୍କାହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଣ୍ଡା କିଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ବଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉମାକାନ୍ତ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 600 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଲେ ସପ୍ତାହକୁ 5ହଜାର 4 ଶହ ଟଙ୍କା ନିଜ ହାତରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ । ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଯଥା ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି । ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅସୁବିଧା ଅଭିଯୋଗ:
ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାସକୁ 21 ହଜାର 600 ଶହ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । କେବଳ ନୟାଗଡ଼ ବଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା:
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଗିଦ୍ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟଙ୍କା କିଏ ବହନ କରିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଅଣ୍ଡା ଦର ଖସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଲା ମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇ ସରକାର ନିଜେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ନୟାଗଡ଼ ବଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଠିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଛି । ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନରେ ଭାତ, ତରକାରି ଓ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମିଳିଥାଏ ।"
ସେହିପରି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଣ୍ଡାଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବେ ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନ ପରଷିବା ସମୟରେ ସ୍ବଚ୍ଛତାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନୟାଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଚିନ୍ତା, ମିଳୁନି ସାର ବଢିଛି ଦର
ନୟାଗଡ଼ ସହରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ନେଇ ବିବାଦ: ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଛେରାପହଁରା କରିବାକୁ ବିରୋଧ
ନୟାଗଡ଼ରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଖୋଳତାଡ଼, 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଯାଞ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼