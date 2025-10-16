ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଢୁଛି କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ, 6 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 24 ଜୀବନ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କାଳ ସାଜିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର । ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ପାର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଓଡିଶା କୃଷକ ସଭା ।

24 died in crocodile attacks in Kendrapara in last 6 years
24 died in crocodile attacks in Kendrapara in last 6 years (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2025 at 3:01 PM IST

Kendrapara Crocodile Attack କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କୁମ୍ଭୀର ମଣିଷ ଲଢେଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉଛି ଅନେକ ଜୀବନ । ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ନଦୀରେ ପାଣିରେ ଆସିଲେ ଛନକା ପଶେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାବାସୀଙ୍କ ମନରେ । ସାଧାରଣତଃ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ଅଧିକ ଥାଏ । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ୨୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବିକତା ଅଲଗା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ବେସରକାରୀ ହିସାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ । ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାର ବାଡ଼ ଘେରାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର କୁମ୍ଭୀର ଦେଉଛି ଦୁଃଖ: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ୪୮ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ । ମହାନଦୀ, ବରୁଣେଇ, ଧାମରେଇ ମୁହାଣ ମୁହଁ ରହିଛି । ବରୁଣେଇ ଓ ଧାମରେଇ ମୁହାଣ ମୁହଁ ମଝିରେ ଅଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ । ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ହେଲେ ଭିତରକନିକା ସହ ଯେଉଁ ସବୁ ନଦୀଗୁଡିକ ଜଡିତ ତାହା ଏବେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ହୋଇପଡିଛି । କାରଣ ନଦୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର । ନଦୀକୂଳ, ଯୋର କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ବାସନ ମାଜିବା କିମ୍ବା ଶୌଚ ହେବା ସମୟରେ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୁଚି ରହିଥିବା କୁମ୍ଭୀର ।

କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଗତ ୬ ବର୍ଷରେ ଯାଇଛି ୨୪ ଜୀବନ:

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସଂଲଗ୍ନ ନଦୀ ଓ ଉପନଦୀ ଗୁଡିକରେ ଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ-କୁମ୍ଭୀର ଲଢେଇରେ ୨୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂଚନା ରହିଛି ।୨୦୧୯ରେ ୬ଜଣ, ୨୦୨୦ ୩, ୨୦୨୧ରେ ୪, ୨୦୨୨ରେ ୪, ୨୦୨୩ରେ ୫ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ୨ ଜଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
Crocodile caught by villagers
Crocodile caught by villagers (ETV Bharat Odisha)

ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଏଯାବତ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ:
ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୧୮ ତାରିଖରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ନାଞ୍ଜୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ରଟପଙ୍ଗ ଗାଁର ଶିବଶଙ୍କର ସାମନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀକୂଳକୁ ଗାଈ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଗତବର୍ଷର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟଛେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଶବରପଡା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ଦିପୁଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ କୌଶଳକ୍ରମେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଚଳିତବର୍ଷ ବର୍ଷାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଳି ବ୍ଲକ କୋଳଢି଼ହ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାନ୍ତି ଗାଁର କାଜଲ ମହାନ୍ତି ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଶୌଚ ହେବାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜୋରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଚଳିତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କୁମ୍ଭୀର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁଣ୍ଟା ଗାଁର ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ରାକେଶ ମଲିକ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଲକୁ ଖାଇବା ନେଇ ଯିବା ସହ ଖାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଜୋରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ସହ ଲଢ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଆଳି ବ୍ଲକ ମାଣିକ ପାଟଣା ଗାଁର ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀର ନଗଡ଼ ଘାଟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

crocodile caught by villagers
crocodile caught by villagers (ETV Bharat Odisha)

କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ନଦୀକୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଫୋରମ ସଦସ୍ୟ ଭାଗିରଥି ଜେନା କୁହନ୍ତି,"୭ ନଦୀ,୨୭ ଉପନଦୀ ଘେରା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା । ଏହା ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ ଏହା ଅତୀତରୁ ରହିଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ ମଧ୍ୟ ।ଏଠାରେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ବଢିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଥିଲା । ସାରା ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱରେ କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନାଁ କରିଛୁ ସତ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବଢିଛନ୍ତି ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ସରକାରୀ ଭାବେ ଗତ ୬ ବର୍ଷରେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୪ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବେସରକାରୀ ହିସାବ ନେଲେ ଏହା ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ । ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମାଛ ମାରିବା,ଜାଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମେତ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଠାକାର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିପୋଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଯଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ।"

Forest officials and police alert villagers about crocodiles
Forest officials and police alert villagers about crocodiles (ETV Bharat Odisha)

ସେ କହିଛନ୍ତି," ବନବିଭାଗ ଠିକଣା ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବାହ କରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି । ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ବନବିଭାଗ ବ୍ୟାରିକେଡ ଲଗାଇଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ସେଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ପାଣିରେ ଭାସିଗଲାଣି ।ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି ।"

ଓଡିଶା କୃଷକ ସଭା ଜିଲ୍ଲା ସଦସ୍ୟ ଗୟାଧର ଧଳ କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀ, ଉପନଦୀ, ଦଣ୍ଡା, ପାଟିଆ, ଜୋର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ୪୮ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ରହିଛି । ମହାନଦୀ, ବରୁଣେଇ, ଧାମରେଇ ମୁହାଣ ମୁହଁ ରହିଛି । ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବରୁଣେଇ ଓ ଧାମରେଇ ମୁହାଣ ମୁହଁ ମଝିରେ ଅଛି । ଭିତରକନିକାକୁ ବେସ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ନଦୀଗୁଡିକ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ହୋଇପଡିଛି । କୁମ୍ଭୀରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଈ ଗୁଡିକକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ମାଛ ଖାଇ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲେ ବଡ ବଡ ବୋଟ ଏହିସବୁ ମାଛ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାରି ନେଉଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀର ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର ଓ ପଡୋଶୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଦେଖା ଗଲାଣି । ତେବେ ବନବିଭାଗ କେବଳ ପ୍ରଚାର ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ବାଃ ବାଃ ନେଉଥିବା ବେଳେ କାମ କରିବା କେବେ ଦେଖାଯାଉନି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଲୋକ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ମରୁଥିବା ବେଳେ ବନବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟା କମ ଦର୍ଶାଇ ଅଙ୍କୁଶ କଥା କହୁଛି । ଏହି ସଚେତନତା ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି ।"

କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ କଣ ରହିଛି ଗାଇଡଲାଇନ:

କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ ରହିଛି । ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଠାରୁ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବନବିଭାଗ ନିୟମ ରହିଛି । ତେବେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ପାର କରିଯିବ ବୋଲି ଓଡିଶା କୃଷକ ସଭା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୟାଧର ଧଳ କହିଛନ୍ତି ।

Crocodile spotted in Bhiratkanika
Crocodile spotted in Bhiratkanika (ETV Bharat Odisha)
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କହିଛନ୍ତି," ସରକାରୀ ଭାବେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨୪ (୨୦୧୯ରୁ) ଥିବାବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି । ବନବିଭାଗ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । " ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

