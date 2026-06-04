ETV Bharat / state

ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବଢୁଛି ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ! ଚିନ୍ତାରେ ଜନତା, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ

ପୁରୀ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରପଗଡ଼ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧ ଓ ନିଶା ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Criminal cases surge police launched special effort to curb crime numbers in District
ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବଢୁଛି ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା, ଚିନ୍ତାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Puri Crime News , ପୁରୀ: ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମ ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ହେଲେ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହି ପବିତ୍ର ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପୁରୀ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରପଗଡ଼ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । କେତେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧ ଓ ନିଶା ବ୍ୟାପାର ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଅପରାଧୀଙ୍କ ତାଲିକା କରି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ନିକଟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଚନ୍ଦନ ଜେନାକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ଏପରି କରାଯାଇ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଛି । ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ତାଲିକା କରି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ । ଏଣୁ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀମାନେ କିଛି ବି ଅପରାଧ ଘଟାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଏସପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବଢୁଛି ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା, ଚିନ୍ତାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ଅପରାଧ ଦମନ ଅଭିଯାନକୁ ସ୍ୱାଗତ:
ଆଇନଜୀବୀ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସପି ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ଆମେ ପୋଲିସ ଅପରାଧ ଦମନ ଅଭିଯାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ନେଇ ଭୟ ରହିବ । କିଛି ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ପଳାଇଯାଇଥିବା ଖବର ଆସୁଛି । ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ପୁରୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।

Criminal injured in encounter
ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ଅପରାଧୀ (ETV Bharat Odisha)
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ: କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ରପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ପୁରୀ ସହରର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ନିଶା କାରବାର ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି । ନିଶା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅପରାଧ ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଦାଦାବଟି, ଚୋରି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସଲାସୁତୁରା ଥିବାରୁ ଅପରାଧୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି । ପୋଲିସ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଛୋଟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅପରାଧ ଦମନ କରୁଥିବା ପ୍ରଚାର କରୁଛି । " ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ।
SP's discussion with police officers
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ଆଲୋଚନା (ETV Bharat Odisha)


ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର:
ପୁରୀ ଏସ୍‌ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅପରାଧୀଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ସବୁ ଅପରାଧୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଅନେକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ସେହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉଛି ।"

Shrimandir Puri
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)
Tourists enjoying the sea.
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

LIVE: ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ...

ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଭେଟି: ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ରୋଡମ୍ୟାପ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଡିଜିଙ୍କ ବୈଠକ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀ ଅପରାଧ ନ୍ୟୁଜ
CRIME RATE PURI
PURI LAW AND ORDER
PURI POLICE CRACKDOWN
PURI CRIME NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.