ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ RI ଅଫିସ, ବୁର୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ତହସିଲ: ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ତହସିଲ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ । ହୀରାକୁଦ ଓ ବୁର୍ଲାକୁ ନେଇ ବୁର୍ଲାରେ ଏକ ତହସିଲ ଗଠିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : February 2, 2026 at 8:12 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ଆରଆଇ ଅଫିସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି । 2 ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟିଏ ଆରଆଇ ଅଫିସ ଓ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଆରଆଇ ଅଫିସ ଖୋଲିବ, ଏଥିସହ ଗୁଡିଏ ଆରଆଇ ଓ ଅମିନ ନିଯୁକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ବୁର୍ଲାରେ ଏକ ନୂତନ ତହସିଲ ଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି:
ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ସହ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ । ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଳ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜସ୍ବ ସେବା ତଥା ବିକାଶ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା l ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, " ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ତହସିଲ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ । ହୀରାକୁଦ ଓ ବୁର୍ଲା ସହରକୁ ନେଇ ବୁର୍ଲାରେ ଏକ ନୂତନ ତହସିଲ ଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସହ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 3 ଟି ତହସିଲରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କଟକକୁ 2 ଟି ତହସିଲ କରାଯିବ । କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତହସିଲ ବିଭକ୍ତ ହେବ ତାହା ଏହି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଯିବ । ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁଡିଏ ଆରଆଇ ଓ ଅମିନ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ଆରଆଇ ଅଫିସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ 2 ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଆରଆଇ ଅଫିସ ଓ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ରେ ଗୋଟିଏ ଆରଆଇ ଅଫିସ ଖୋଲିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"
ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର କାମକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର କାମକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ l ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର କାମର ସ୍ଥିତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି l ଏହାସହ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର କାମରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ସହ ଏହି ଦିଗରେ କଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ତାର ରିପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ l ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ l ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ଜେଲ ଯିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି l ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଭଲ କାମ କରିବ ତାଙ୍କ ର ଭଲ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ l
ବଜେଟକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ:
ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ 2026-27କୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ନିଜର ପତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ l ବଜେଟକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 2019 ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ରହିଛି l ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଟି ବଜେଟ ଲୋକସଭାରେ ଦେଖିଛି l ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ନିଜେ ସାମିଲ ରହିଥିଲି l ଅତୀତରେ ଯେତେ ବଜେଟ ହୋଇଛି ଏହି ବଜେଟ ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ ବଜେଟ ହୋଇଛି l ବଜେଟରେ ଦେଶ ଅଗ୍ରତି ତଥା 2047 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ସହ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ବେଜେଟ କରାଯାଇଛି l ଓଡିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପାଣ୍ଠି ମିଳିଛି l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ଜଳପଥର ହବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ତାହାସହ 6 ଟି ନୂତନ ରେଳ କରିଢ଼ୋର, 6 ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ l ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ସେମି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେବ ଓ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ l ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଜେଟ ରେ ପ୍ରବାଧାନ ରହିଥିବା ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି l
