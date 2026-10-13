ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆରଆଇ
ଜମି କିସମ ବଦଳାଇବାକୁ ନେଇ ତିନି ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଂପୃକ୍ତ ଆରଆଇ ଆଲାନ ବେହେରାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : October 13, 2026 at 11:34 PM IST
VIGILANCE NABBED RI FOR TAKING BRIBE, ବଲାଙ୍ଗିର: ଜମି କିସମ ବଦଳାଇବାକୁ ତିନି ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆର ଆଇ। ଏକ କାଳୀନ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି । ଜମି କିସମ ବଦଳାଇବାକୁ ନେଇ ତିନି ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଂପୃକ୍ତ ଆରଆଇଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁନ୍ତଲା ଆର ଆଇ ସର୍କିଲର ଆରଆଇ ଆଲାନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ସଇଁନ୍ତଲା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ଘରବାରି କିସମର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଆବେଦନ କରିବାର 6 ମାସ ବିତି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କାମ ହୋଇ ନଥିଲା । ଯାହାପରେ ସେ ସଇଁତଳା ଆରଆଇ ଆଲାନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଶେଷରେ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ଦେଲେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆରଆଇ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ସଂପୃକ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ପୁଣି ଆରଆଇ ତାଙ୍କୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆବେଦନକାରୀ ବଲାଙ୍ଗିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଆରଆଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ତିନି ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆରଆଇ ଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି । ଏବଂ ଏକ କାଳୀନ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦୁଇଟି ଟିମ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ ନମ୍ୱର୍ ୨୯/୨୦୨୬ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦଫା ୭ ପି ସି ସଂଶୋଧିତ ୨୦୧୮ ଆଇନରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏଯାବତ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲାଞ୍ଚ ଓ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରି ସାରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର ସହ ତିନି ଜଣ ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଜଣେ ଡାଟା ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମାନ୍ୟବର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଏକ ମାମଲାରେ ଜଣ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ସାରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ୩ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ: ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବଏଲର୍ସ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୩୭୦ ସରକାରୀ ବାବୁ, ୩୦୬.୪୭ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର