ETV Bharat / state

ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆରଆଇ

ଜମି କିସମ ବଦଳାଇବାକୁ ନେଇ ତିନି ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଂପୃକ୍ତ ଆରଆଇ ଆଲାନ ବେହେରାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

RI caught red-handed by Vigilance while accepting a bribe.
ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆରଆଇ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 11:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

VIGILANCE NABBED RI FOR TAKING BRIBE, ବଲାଙ୍ଗିର: ଜମି କିସମ ବଦଳାଇବାକୁ ତିନି ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆର ଆଇ। ଏକ କାଳୀନ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି । ଜମି କିସମ ବଦଳାଇବାକୁ ନେଇ ତିନି ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଂପୃକ୍ତ ଆରଆଇଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ।

ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆରଆଇ (ETV Bharat Odisha)


ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁନ୍ତଲା ଆର ଆଇ ସର୍କିଲର ଆରଆଇ ଆଲାନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ସଇଁନ୍ତଲା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ଘରବାରି କିସମର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଆବେଦନ କରିବାର 6 ମାସ ବିତି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କାମ ହୋଇ ନଥିଲା । ଯାହାପରେ ସେ ସଇଁତଳା ଆରଆଇ ଆଲାନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଶେଷରେ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ଦେଲେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆରଆଇ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁନ୍ତଲା ଆର ଆଇ ସର୍କିଲର ଆରଆଇ ଆଲାନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁନ୍ତଲା ଆର ଆଇ ସର୍କିଲର ଆରଆଇ ଆଲାନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ସଂପୃକ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ପୁଣି ଆରଆଇ ତାଙ୍କୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆବେଦନକାରୀ ବଲାଙ୍ଗିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଆରଆଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ତିନି ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆରଆଇ ଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି । ଏବଂ ଏକ କାଳୀନ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦୁଇଟି ଟିମ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ ନମ୍ୱର୍ ୨୯/୨୦୨୬ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦଫା ୭ ପି ସି ସଂଶୋଧିତ ୨୦୧୮ ଆଇନରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ବଲାଙ୍ଗିର ସଇଁନ୍ତଲା ଆରଆଇ ସର୍କିଲର ଆରଆଇ ଆଲାନ ବେହେରା
ବଲାଙ୍ଗିର ସଇଁନ୍ତଲା ଆରଆଇ ସର୍କିଲର ଆରଆଇ ଆଲାନ ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)


ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏଯାବତ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲାଞ୍ଚ ଓ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରି ସାରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର ସହ ତିନି ଜଣ ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଜଣେ ଡାଟା ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମାନ୍ୟବର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଏକ ମାମଲାରେ ଜଣ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ସାରିଛି ।

TAGGED:

RI CAUGHT IN VIGILANCE NET
ODISHA VIGILANCE
ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ RI
RI IN VIGILANCE NET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.