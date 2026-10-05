ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ RI ; ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ, ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ବର କେଶରୀ ନଗର RI ନିରଞ୍ଜନ ସିଂ । ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 5, 2026 at 4:24 PM IST
RI caught in Vigilance net, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ବର କେଶରୀ ନଗର RI ନିରଞ୍ଜନ ସିଂ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନାସ୍ବତ୍ତ୍ବ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ନିରଞ୍ଜନ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିଠୁଳ ସନ୍ଦେହରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୨୨/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କ ମା’ ଓ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜମି ଲାଗି ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଦଲିଲ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆବେଦନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୩ରୁ ୪ ଥର ଭେଟିଥିଲେ ।
ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଆଇ ନିରଞ୍ଜନ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥାଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି କାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ କାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ।
ଆଜି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ବେତନଟି ଆର ଆଣ୍ଡ ବି (ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ) ଉପଖଣ୍ଡର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବାରିପଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ୩ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ: ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବଏଲର୍ସ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୩୭୦ ସରକାରୀ ବାବୁ, ୩୦୬.୪୭ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର