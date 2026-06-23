ETV Bharat / state

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବନି RI, ଅମିନ ଓ OTET ପରୀକ୍ଷା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ

ସମାନ ଦିନରେ ୨ଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବନାହିଁ । ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା OTET ପରୀକ୍ଷା । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ OTET ପରୀକ୍ଷା। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଂଙ୍ଖୁଆ ଓ ନାରାୟଣ ସାହୁ

RI AND AMIN OTET Exam Clash OTET Postponed Suresh Pujari announced New Exam date
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବନି RI, ଅମିନ ଓ OTET ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ: ଦିନକରେ ୨ଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଉପରୁ ହଟିଲା ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ । ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା OTET ପରୀକ୍ଷା । କାରଣ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ RI, ଅମିନ ଓ OTET ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପରିକ୍ଷାର୍ଥୀ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ RI-ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

RI AND AMIN OTET Exam Clash OTET Postponed Suresh Pujari announced New Exam date
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବନି RI, ଅମିନ ଓ OTET ପରୀକ୍ଷା, ଏହି ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କହିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ (Notice)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTET ୨୦୨୬ର ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପେପର୍-I ସକାଳ ୯.୦୦ ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୧.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପେପର୍-II ଅପରାହ୍ନ ୨.୦୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ।

ତେବେ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ପୁରୁଣା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ।

  • ଜୁନ୍ 28ରେ RI, ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା:

ପୂର୍ବ ଭଳି ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ RI, ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା । OSSSC ଦ୍ଵାରା RI, ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଆର୍.ଆଇ, ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ୧୬ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ RI, ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।

  • NEET ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଥିଲା ତାରିଖ:

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଏବେ ସରକାର ଏହାକୁ ବିଚାର କରି OTET ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଥିବା ବେଳେ ସମାନ ତାରିଖରେ NEET ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେଉ ଥିବାରୁ OTET ପରୀକ୍ଷାକୁ 28 ତାରିଖକୁ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା । ଏବେ 28 ତାରିଖ ଦିନ RI ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେଉ ଥିବାରୁ OTET ପରୀକ୍ଷାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।

ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ, ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କେହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଏହା ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହାର ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗତକାଲି OSSSC ସହ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଘୁଞ୍ଚିଲା OTET ପରୀକ୍ଷା, ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ବୋର୍ଡ

ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କଲେ ସହଜରେ ଜାଣି ପାରିବ ବୋର୍ଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ

TAGGED:

RI AND AMIN EXAM
OTET EXAM POSTPONE
BOARD OF SECONDARY EDUCATION OTET
ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା
RI AND AMIN OTET EXAM CLASH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.