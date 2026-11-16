ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜାତୀୟ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ଯ
Kalabharati Academy: ଜାତୀୟ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ, ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ସେମାନଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ:ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : November 16, 2026 at 4:09 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ । ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାଙ୍ଗକୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଦେବାର ପ୍ରୟାସରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳା ଭାରତୀ ଏକାଡେମୀ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ, ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ସେମାନଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଖୁବ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।
ରିଦିମ୍ ଫେଷ୍ଟ:
ବଲାଙ୍ଗୀରର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳା ଭାରତୀ ଏକାଡେମୀ ଏହି ମହୋତ୍ସବ "ରିଦିମ୍ ଫେଷ୍ଟ"ର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୁରୁ ତଥା ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କର କଳା ଓ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କୁଚିପୁଡ଼ି, ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ, ଓଡ଼ିଶୀ, କଥକ ଭଳି ନୃତ୍ୟ କଳାକାରମାନେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲେ ।
ଏହିପରି ମହୋତ୍ସବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ପୟସ୍ୱିନୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହପରି ETV Bharat ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ସାମ୍ବାଦିକ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦଙ୍କୁ 'ସତ୍ୟ ସାରଥୀ' ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବରାଳ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଓ କଳାକାରମାନେ ଆସି ଏଠି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆମର ଏକ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର । ଲୋକେ ଏହାକୁ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ବଢିବ । ସେହିପରି ଏକ ମଞ୍ଚରେ ସବୁ କଳାକାର ଏକାଠି ହେଲେ ନୃତ୍ୟ କଳା ଓ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିବୁ ।"
ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ କଳାକାର, କଳାପ୍ରେମୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ତଥା ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଳା ଭାରତୀ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି ।
ଆୟୋଜକ ତଥା କଳା ଭାରତୀ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଜାତୀୟସ୍ତରର ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କଳାକାର ଆସି କଥକ, କୁଚିପୁଡି, ଓଡିଶୀ ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଆଜିର ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଉଛି । ଲୋକେ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି । ଏହି ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।"
ଏକ ଦିବାସୀୟ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମିଶ୍ର ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମଞ୍ଚ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର ଓ ବିଶିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣେ କୁନି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ପି ବରାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଏତେ ବଡ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟମନେ କରୁଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଆଖ ପାଖରେ ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମଞ୍ଚ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁବୁର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା । ମୁଁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ପଟ୍ଟନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ।"
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ଓ ମୋ ତିନି ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଆସି ତିନିଟି ପ୍ରକାରର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ । ଏତେ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଲୁଚି ଯାଉଥିବା ନୃତ୍ୟକଳା ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି । ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଓ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅବକ୍ଷୟ ମୁହାଁ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ! ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି କଳାକାର, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିର ଅନାଗ୍ରହ ଚିନ୍ତାର କାରଣ
ଅର୍ପଣ ୨୦୨୬; ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ମୋହିଲା ଦଶାବତାର ନୃତ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର