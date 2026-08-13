ଆରଜି କର ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତର ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗିରଫ
ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତରବରିଆ ଶବଦାହ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଟି.ଏମ.ସି. ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 13, 2026 at 8:19 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର:ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। କୋଲକାତାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆର.ଜି. କର (RG Kar) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ତରବରିଆ ଶବ ଦାହ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପାଣିହାଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ଟି.ଏମ.ସି. (TMC) ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆର.ଜି. କର ଘଟଣାରେ ନୂତନ ଏଫ.ଆଇ.ଆର. (FIR) ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ ଘୋଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ସେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଝାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ‘ଓଡ଼ିଶୀ ହୋଟେଲ’ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖାରଦା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ୍ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୁରାକ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିମୁଳିଆ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନେଇଯାଇଛି।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି, ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତାରିଖ ସକାଳେ କୋଲକାତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆର.ଜି. କର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସେମିନାର ରୁମ୍ରୁ ଜଣେ ୩୧ ବର୍ଷୀୟା ଜୁନିଅର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୃଶଂସ ଘଟଣା କେବଳ କୋଲକାତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି ସହ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଖାରଦା ଥାନାରେ ଏକ ନୂତନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ସଞ୍ଜୀବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ସୋମନାଥ ଦେ’ଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ AB-PMJAY ଓ GJAY ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ; PM-RAHAT ଓ ABDM ଅନୁପାଳନ ନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ