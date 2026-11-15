ପୁରୀରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ: ଯୋଗଦେଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା, କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 15, 2026 at 9:35 AM IST
WOMEN COMMISSION IN PURI, ପୁରୀ : ପୁରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ ହାଉସ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟା ରାହତକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା, କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତ ପରିଡା, ପି.ଏମ.ସି. କମିଶନର ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାରାୟଣ ଶର୍ମା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକି୍ସାଧିକାରୀ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଡିପିଏମ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
ବୈଠକ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା l ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରମାଗତ ଋଣ ପ୍ରସାର ଜରିଆରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୧,୩୭,୩୨୦.୪୦ ଲକ୍ଷ ଋଣ ପରିମାଣ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି l ହାରାହାରି ଋଣ ଆକାର ୮.୨୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା, ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ପାଳନ, ମଶରୁମ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଉଛି l
ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ, ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି କାଫେ, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ୍ କାଫେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସଂଗ୍ରହ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ପରିଚାଳନାରେ ମହିଳାମାନେ ସଫଳତାର ସହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି l ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, କାଠ ଖେଳନା, ପେପର ମାଚେ, ଜୁଟ୍ ଏବଂ କୋଇର୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ 'ଡିଜି ଶକ୍ତି' ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଚେତନତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି l ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିରାପଦ ଏବଂ ସହାୟକ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଦେବା ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏହି ସଫଳତାକୁ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା l
ବୈଠକରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ‘ନିରୀକ୍ଷଣ’ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା l ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ‘ନିରୀକ୍ଷଣ’ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ l ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ, ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ l ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ‘ଷ୍ଟକିଂ’ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର: 'ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି': ବିଜୟା ରାହାତକର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳା ଆୟୋଗ ବୈଠକ; ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ