ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା 65000 ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ସାଜୁଛି ବାଧକ

ଜୁନ ୨୦୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ୩୯,୫୦୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 6:09 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ଜୁନ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୬୫ ହଜାର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଳମ୍ବ ଓ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜୁନ ୨୦୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ୩୯,୫୦୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।

ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା 65000 ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ସମୀକ୍ଷାରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୟମତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଦାଖଲ ହେଉନାହିଁ । ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ବିସ୍ତୃତ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବା OSSCକୁ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ବିଶେଷକରି ୭୩୧ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଅଟକି ରହିଛି । ବଢ଼ୁଥିବା ମକଦ୍ଦମା ଯୋଗୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତର କରୁଛି ।"

ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା 65000 ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)


ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆର୍ଥିକ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି । OAVSର ୭୬୪ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ । ସମସ୍ୟା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୩,୨୦୦ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଭାବେ ଖାଲି ପଦବୀ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୋର୍ଟ ମାମଲା ଯୋଗୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ତଥାପି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଯଦି ଏହା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବନାହିଁ, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ସରକାର ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ; ୩୯,୭୧୪ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ, ୩୭୯ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

