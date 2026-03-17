ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା 65000 ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ସାଜୁଛି ବାଧକ
ଜୁନ ୨୦୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ୩୯,୫୦୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 17, 2026 at 6:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ଜୁନ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୬୫ ହଜାର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଳମ୍ବ ଓ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜୁନ ୨୦୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ୩୯,୫୦୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ସମୀକ୍ଷାରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୟମତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଦାଖଲ ହେଉନାହିଁ । ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ବିସ୍ତୃତ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବା OSSCକୁ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ବିଶେଷକରି ୭୩୧ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଅଟକି ରହିଛି । ବଢ଼ୁଥିବା ମକଦ୍ଦମା ଯୋଗୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତର କରୁଛି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆର୍ଥିକ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି । OAVSର ୭୬୪ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ । ସମସ୍ୟା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୩,୨୦୦ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଭାବେ ଖାଲି ପଦବୀ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୋର୍ଟ ମାମଲା ଯୋଗୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ତଥାପି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଯଦି ଏହା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବନାହିଁ, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ସରକାର ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର