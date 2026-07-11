ETV Bharat / state

ଜୁଲାଇ ୨୧ରେ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା; ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟ ପଛର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବେ ବିଭାଗ

ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ-ତଥା-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Development Commission expenditure review meeting
ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ-ତଥା-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ? ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେଦୂର ଆଗେଇଛି ? ବ୍ୟୟ ଧୀର ରହିଥିଲେ ତାହାର କାରଣ କ'ଣ ? ତାହାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୧ରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ । ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ-ତଥା-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଏସବୁ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା:

ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ଶକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଜନାଭିତ୍ତିକ ସଞ୍ଚିତ ବ୍ୟୟ, ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟୟ ଧୀର ରହିଥିଲେ ତାହାର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନିମାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । କେବଳ ବ୍ୟୟର ଅଙ୍କ ନୁହେଁ, ମେ' ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୂର୍ବ ବ୍ୟୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ତାହାର ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Development Commission expenditure review meeting
ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ-ତଥା-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ (ETV Bharat)
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ

ବିଶେଷକରି ଜଳ ସମ୍ପଦ, କାର୍ଯ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଶକ୍ତି ପରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (O&M) ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟର ପୃଥକ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କାରଣ ଗତ ମେ' ୨୬ ଓ ୨୭ରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ଅଗ୍ରଗତି ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନଥିଲା । ଏନେଇ ସରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ମାତ୍ର ୬,୪୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟର ମାତ୍ର ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତି ମନ୍ଥର ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।



ପୂର୍ବ ସମୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ହାରରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ୧୧.୩୬ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟୟ କରି ସର୍ବାଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ୧୦.୫୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । ବନ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ମାତ୍ର ୦.୧୦ ପ୍ରତିଶତ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ୦.୪୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ୧.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ଧୀର ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଜବାବ ତଲବ କରାଯାଇଛି ।

Development Commission expenditure review meeting
ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ-ତଥା-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ (ETV Bharat)

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏ ସ୍ପର୍ଶ (SNA SPARSH) ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ତାହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ, ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଜୁଲାଇ ୨୧ର ବୈଠକରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଯୋଜନା ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ଥର ଗତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟୟ ଶୂନ, ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସିଏସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷିଆ ବିକାଶର ରୋଡମ୍ୟାପ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA GOVERNMENT
EXPENDITURE STATUS SCHEMES ODISHA
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ODISHA PLAN EXPENDITURE REVIEW
EXPENDITURE STATUS REVIEW MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.