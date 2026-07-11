ଜୁଲାଇ ୨୧ରେ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା; ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟ ପଛର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବେ ବିଭାଗ
ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ-ତଥା-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 11, 2026 at 1:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ? ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେଦୂର ଆଗେଇଛି ? ବ୍ୟୟ ଧୀର ରହିଥିଲେ ତାହାର କାରଣ କ'ଣ ? ତାହାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୧ରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ । ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ-ତଥା-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏସବୁ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା:
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ଶକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଜନାଭିତ୍ତିକ ସଞ୍ଚିତ ବ୍ୟୟ, ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟୟ ଧୀର ରହିଥିଲେ ତାହାର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନିମାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । କେବଳ ବ୍ୟୟର ଅଙ୍କ ନୁହେଁ, ମେ' ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୂର୍ବ ବ୍ୟୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ତାହାର ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିଶେଷକରି ଜଳ ସମ୍ପଦ, କାର୍ଯ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଶକ୍ତି ପରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (O&M) ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟର ପୃଥକ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କାରଣ ଗତ ମେ' ୨୬ ଓ ୨୭ରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ଅଗ୍ରଗତି ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନଥିଲା । ଏନେଇ ସରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ମାତ୍ର ୬,୪୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟର ମାତ୍ର ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତି ମନ୍ଥର ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବ ସମୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ହାରରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ୧୧.୩୬ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟୟ କରି ସର୍ବାଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ୧୦.୫୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । ବନ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ମାତ୍ର ୦.୧୦ ପ୍ରତିଶତ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ୦.୪୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ୧.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ଧୀର ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଜବାବ ତଲବ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏସ୍ଏନ୍ଏ ସ୍ପର୍ଶ (SNA SPARSH) ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ତାହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ, ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଜୁଲାଇ ୨୧ର ବୈଠକରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଯୋଜନା ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ଥର ଗତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟୟ ଶୂନ, ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସିଏସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷିଆ ବିକାଶର ରୋଡମ୍ୟାପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର