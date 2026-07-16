8 ମିନିଟରେ ଦୁଇ ହାତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀର ଆୟୁଷଙ୍କ ଓଲଟା ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂରେ ମୁଗ୍ଧ ଭକ୍ତ
ଚିତ୍ରଟିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ରଥଯାତ୍ରାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସୁନ୍ଦର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 16, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : July 16, 2026 at 9:19 AM IST
ପୁରୀ: ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀର ଯୁବ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟର ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ନିଆରା ଓଲଟା ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଶୈଳୀରେ ମାତ୍ର ୮ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏକ ଭବ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନର ତାଳେ ତାଳେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ରଟି କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରଟିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ରଥଯାତ୍ରାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସୁନ୍ଦର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଆୟୁଷଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, "ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ର କେବଳ ଏକ କଳାକୃତି ନୁହେଁ ବରଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ।"
ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରିଭର୍ସ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟର । ଯିଏକି ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ହାତରେ ଭବ୍ୟ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ କଳାକୁ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଏକ ସଶକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଆଜି ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡି ଜନ୍ମବେଦୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାବାହୁ । ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମଇଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ରୋଷ ହୋମ, ଅବକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ସହିତ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଏହାପରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ପରେ ତିନି ରଥରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଛେରା ପହଁରା ପରେ ଚାରମାଳ ଫିଟା, ଘୋଡ଼ା ଓ ସାରଥୀ ଲାଗିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥ ଟଣା । ଡାହୁକର ହୋ ଭକତେ ଡାକରେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ନାଦ କରି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିବ ତିନି ରଥ । ଏପଟେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆତୁର ଭକ୍ତଗଣ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ, ଗତ 45 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀରେ 200 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ