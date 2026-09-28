ETV Bharat / state

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି; ଅବ୍ୟବହୃତ ଲିଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସରକାରୀ ଜମିର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର

ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । (ETV Bharat odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 5:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA REVENUE DEPARTMENT, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସରକାରୀ ଜମିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଲିଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥା ଆଲିଏନେଟ ବା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, କର୍ପୋରେସନ, ସଂସ୍ଥା, ସଂଗଠନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ ଜମି ଆଡଭାନ୍ସ ପଜେସନ, ପରମିସିଭ ପଜେସନ, ଲିଜ କିମ୍ବା ଆଲିଏନେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଛି । କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସରକାରୀ ଜମି ଆବଣ୍ଟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଏହାର ସମୁଚିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଡଭାନ୍ସ ପଜେସନ, ପରମିସିଭ ପଜେସନ, ଲିଜ ଓ ଆଲିଏନେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିର ବ୍ୟାପକ ଓ ସମୟବଦ୍ଧ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି l

ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । (ETV Bharat odisha)



ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରୀ ଜମି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପଦ । ସୁତରାଂ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର, ଅନଧିକୃତ ଦଖଲ କିମ୍ବା ଅନଧିକୃତ ଧାରଣକୁ ରୋକିବା ସହ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ । ବିଶେଷତଃ, ଯେଉଁ ମାମଲାରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥନିହିତ ମହଲ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ, ପକ୍ଷପାତ, ଚାପ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ନିର୍ଭୀକ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଆଇନସମ୍ମତ ଭାବେ ନିଜର ବିଧିସମ୍ମତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ ।



ସ୍ୱାର୍ଥନିହିତ ମହଲ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ଅନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ, ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ତଥା ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସମସ୍ତ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ସଚେତନ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରାଯିବା ସହ ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଡଭାନ୍ସ ପଜେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିୟମ, ୧୯୮୩ର ନିୟମ ୧୧-A ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ବକେୟା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଜମି ଅବ୍ୟବହୃତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନଃ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Revenue Secretary's letter to the District Collector; unused leased government land and land diverted for other purposes to be reclaimed.
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି; ଅବ୍ୟବହୃତ ଲିଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସରକାରୀ ଜମିର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର (ETV Bharat odisha)



ସେହିପରି ପରମିସିଭ ପଜେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜମିର ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଜମି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲେ କିମ୍ବା ପରମିସିଭ ପଜେସନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ହେଉନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଜମି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ନିୟମ, (OGLS Rules) ୧୯୮୩ର ନିୟମ ୯-A(୨) ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, ସଂଗଠନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲିଜ୍‌ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିର ମଧ୍ୟ କେସ୍‌-ଭିତ୍ତିକ ସମୀକ୍ଷା ହେବ । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ତାରିଖରୁ ୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଛି କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଇନାନୁଯାୟୀ ରିସମ୍ପସନ୍‌ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଓ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।



ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଜମି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଇନ, ୧୯୬୨ର ଧାରା ୩-B ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ରିସମ୍ପସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେଠାରେ ଆଇନସମ୍ମତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନ୍ୟାୟିକ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ରିସମ୍ପସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜମିକୁ ସରକାରୀ ଦଖଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜମିର ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ଯେଉଁ ଜମି କିମ୍ବା ତାହାର କୌଣସି ଅଂଶ ୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଛି, ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ସେହି ଜମିକୁ ରିଲିନକ୍ୱିଶ୍ କରି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସପକ୍ଷରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମି ଅଧିକୃତ କରିଥିବା ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯିବ । ଆଂଶିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶକୁ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ଓ ରେକର୍ଡ ହେବ ।

Revenue Secretary's letter to the District Collector; unused leased government land and land diverted for other purposes to be reclaimed.
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି; ଅବ୍ୟବହୃତ ଲିଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସରକାରୀ ଜମିର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର (ETV Bharat odisha)



ଲିଜ କିମ୍ବା ଆଲିଏନେଟ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜବରଦଖଲ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ, ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ଓ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଏକ ସମଗ୍ର ରେକର୍ଡ ରଖାଯିବ । ଏଥିରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ମାମଲା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସମାପ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ ରହିବ ।



ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଚାରିଟି ପୃଥକ ଫର୍ମାଟରେ ଯଥା - ଆଡଭାନ୍ସ ପଜେସନ, ପରମିସିଭ ପଜେସନ୍‌, ରିସମ୍ପସନ ଓ ରିଲିନକ୍ୱିଶମେଣ୍ଟ ; ପ୍ରତିମାସ ୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗକୁ ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ସମୀକ୍ଷା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହା ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ, ଅବହେଳା ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ଵ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୂଦାନ ଓ ଗ୍ରାମଦାନ ଜମିର ପ୍ରାମାଣିକ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ SOP-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବାଧା ଉପୁଜିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA REVENUE DEPARTMENT
ଓଡିଶା ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ
REVENUE SECRETARYS LETTER
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି
UNUSED LEASED GOVERNMENT LAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.