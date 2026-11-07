ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସାଧୁତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରାଜସ୍ବ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଲେଖିଲେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଚିଠି
ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କାମ କରିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସାଧୁତା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ବ ସଚିବ ।
Published : November 7, 2026 at 8:46 PM IST
REVENUE SECRETARY ARABINDA PADHI, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଜଣେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା (ORS) ଅଧିକାରୀ ଧରାପଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ । ଏହି ପରିପେକ୍ଷୀରେ ସେ ଶନିବାର ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କାମ କରିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସାଧୁତା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି |
ଯୁବ ଅଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଘଟଣାକୁ ସେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । "ଦୁର୍ନୀତି ନକରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଜଣେ ଯୁବ ଓଡିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ORS ) ଅଧିକାରୀ, ଯିଏ କି ଏବେ ବି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (ପ୍ରୋବେସନ) ରେ ଅଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧାରା ପଡିବା ଘଟଣା ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ ଓ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ସରକାରୀ ସେବାରେ ନୈତିକତା, ସାଧୁତା, ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ," ବୋଲି ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କେବଳ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ତୁଲାଇବା ଉଚିତ । ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆକଳନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ବିଭାଗର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକାରୀ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବନାର ସହ କାମ କରୁଥିବା ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ଡ. ପାଢ଼ୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ନକରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । "ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛି ଯେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବି । ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମୁଁ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବି । ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅଯଥା ବାହ୍ୟ ଚାପ ଓ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି," ବୋଲି ସେ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟପରିବେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ସହଯୋଗର ଭାବନା ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି । ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ସଚ୍ଚୋଟ, ସାହସୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବର୍ତନ ଆଣି ପାରିବେ । ଅସତ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ବା କ୍ଷମତାଠାରୁ ନିର୍ମଳ ବିବେକ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ ଜୀବନ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ," ପାଢ଼ୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ । ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବିବେକ ଓ ମାନବିକତାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖି ଜନସେବା କରିବାକୁ ଡ. ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାଲିଆପାଳ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ: ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର