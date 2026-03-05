ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : March 5, 2026 at 3:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗ (ସିଏଡି) ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ୍ ଭସେଲ୍ସ ଡିଜିଜ୍ (ଟିଭିଡି) ଦୁଇଟି ରୋଗ ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇଥିଲା । ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଡାକ୍ତରୀଦଳଙ୍କ ତଦାରଖରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଛାତିରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡିଓଥୋରାସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାସ୍କୁଲାର ସର୍ଜରୀ (ସିଟିଭି) ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏମ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ହେଲେ, ଆଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ସୁରେଶ କୁମାର ପୂଜାରୀ (ଜନ୍ମ ୨୯ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୦) ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନେତା ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ । ସେ ଭାରତୀୟ ଜାନତା ଦଳ (ବିଜେପି)ର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନିବାସୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନରୁ ଲୋକସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ । କଲେଜ ଜୀବନରେ ସେ ଛାତ୍ର ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (୧୯୮୦) ହୋଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯଥା ‘ୟୁବ ଉଦୟନ୍’ ଓ ‘ଉତ୍ସର୍ଗ’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର