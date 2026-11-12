ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; କହିଲେ, 24 ବର୍ଷ ଶାସନର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
"ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି । କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲେ ହେବନାହିଁ । ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।" ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 12, 2026 at 4:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ସହ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । 24 ବର୍ଷର ଶାସନର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି । କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲେ ହେବନାହିଁ । ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆକଳନ ସରକାର କରନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ନିଖୁଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆକଳନ ହୁଏ ନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅର୍ଥ 64.5 ମିଲିମିଟରରୁ 115.5 ମିଲିମିଟର, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା 115.6 ମିଲିମିଟରରୁ 204.4 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ପରିଣାମ ହେଲା 204.5 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସରେ ଏଥର ଅସାଧାରଣ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।'
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ 83.1 ମିଲିମିଟର, 29 ତାରିଖରେ 191 ମିଲିମିଟର ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ 63.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 337.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ 28 ତାରିଖରେ 89.4 ମିଲିମିଟର, 29 ତାରିଖରେ 546 ମିଲିମିଟର ଓ 30 ତାରିଖରେ 173 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହି 3 ଦିନରେ ମିଳିତ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ 804.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା । ସେହିପରି ମୋହନାରେ 525 ମିଲିମିଟର, ସନେଖାମୁଣ୍ଡିରେ 560 ମିଲିମିଟର, ଜି ଉଦୟଗିରିରେ 560 ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ତିନି ବ୍ଲକରେ 500 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5ଟି ବ୍ଲକରେ 400 ମିମି ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
1990 ମସିହାରେ 298.46 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, 2013 ମସିହାରେ 205.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ଥର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା, 2ଟି ସବଡିଭିଜନ ସହ ଗୋଟେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 300 ମିଲିମିଟର ଏବଂ 46ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଯାହା ଅନ୍ୟ ବାତ୍ୟାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି । ଋଷିକୂଲ୍ୟାର ଅନେକ ଉପ ନଦୀ ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ପାଇଁ 24 ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳ ଛାଡିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଟୋମେଟିକ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, '2013 ରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ 22 ଜଣ, ବାତ୍ୟାରେ 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । 2018ରେ ତିତଲି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ 72 ଜଣ ଏବଂ 2019ରେ ଫନି ସମୟରେ 65 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାରରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛୁ । ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା । ମାତ୍ର ପାହାଡରୁ ପଥର ଖସିବାର କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୮ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା କେବେ କୌଣସି ସରକାର କରି ନଥିଲେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,'ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ 3 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଘରବାଡ଼ି, ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିପୂରଣ ଛଡା 50 କେଜି ଚାଉଳ, 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଠିକରେ ପହଁଚୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 4 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ଦମ୍ ଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଗତ 24-25 ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାହାର ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଲୋକେ ଦେଖିବେ କିଏ ସତ କହୁଛି ଏବଂ କିଏ ମିଛ କହୁଛି ।"
ଟଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା । ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଉପୁଜିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ IIT ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । 24 ବର୍ଷର ସରକାର ନିଜ ବିଫଳତା ଲୁଚାଇବାକୁ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତିଟ ବୋଲି ବିଜେଡିକୁ କଡା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୬ ଜିଲ୍ଲାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ୪୮୨.୪୨ କୋଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର; ଉପକୂଳ ସହର ବର୍ଗରେ ପୁରୀ ପ୍ରଥମ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକା ଟପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର