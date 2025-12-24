ମା' ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରୁ ମାଉସୀ; କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
କୋଟିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
Published : December 24, 2025 at 7:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଓଡ଼ିଶା । ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବ ନାହିଁ ଓଡିଶା । ମାଉସୀ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରହୁ ମା' ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ । କୋଟିଆ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୂଆରକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
କୋରାପୁଟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୋଟିଆ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା କମିଟି । କୋଟିଆ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ, ଆରଡ଼ିସି, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି, ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିବା କମିଟିର ବୈଠକ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବସିଥିଲା । ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି । ସବୁ ବିଭାଗର ଯୋଜନା କୋଟିଆରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ । ଏହାର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୋଟିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲି । ବାସ୍ତବତା ଓ କାଗଜ କଲମରେ କୋଟିଆର ସ୍ଥିତିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପରଖିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ତମାମ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୋଟିଆର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସକରାତ୍ମକ ନଥିଲା । ଓଡିଶା ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉ ନଥିଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଗସ୍ତରେ କୋଟିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସହ ମନ୍ଦିର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଟିଆ ବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଆସୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ଅଧିକାରୀ ଘଉଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମୋର ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି କୋଟିଆ କାଲି ଓଡିଶାର ଥିଲା । ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କୋଟିଆ ଓଡିଶାର ଅବିଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବ । ଓଡିଶା ହେଉଛି କୋଟିଆର ମା' । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ମାଉସୀ । ମାଉସୀ କେବେ ମା' ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ମା' ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଉସୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମାଉସୀ ହୋଇ ଥାଉ । ମା' ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସରକାର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଟିଆ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଲଗାତାର କୋଟିଆକୁ ସରକାର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବେ । ବିକଶିତ କୋଟିଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ପୋଲିସ ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଛି ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ । ପଶିଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ । ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକ କୋଟିଆକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ପାରିବେ । କିନ୍ତୁ କୋଟିଆ ବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ କି ଲିଫଲେଟ ବାଣ୍ଟିଲେ କିମ୍ବା ଉତେଜନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନିଆଯିବ ଆଇନ ଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର