ମା' ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରୁ ମାଉସୀ; କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

କୋଟିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 24, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଓଡ଼ିଶା । ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବ ନାହିଁ ଓଡିଶା । ମାଉସୀ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରହୁ ମା' ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ । କୋଟିଆ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୂଆରକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

କୋରାପୁଟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୋଟିଆ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା କମିଟି । କୋଟିଆ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ, ଆରଡ଼ିସି, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି, ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିବା କମିଟିର ବୈଠକ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବସିଥିଲା । ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି । ସବୁ ବିଭାଗର ଯୋଜନା କୋଟିଆରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ । ଏହାର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ।"

ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୋଟିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲି । ବାସ୍ତବତା ଓ କାଗଜ କଲମରେ କୋଟିଆର ସ୍ଥିତିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପରଖିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ତମାମ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୋଟିଆର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସକରାତ୍ମକ ନଥିଲା । ଓଡିଶା ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉ ନଥିଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଗସ୍ତରେ କୋଟିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସହ ମନ୍ଦିର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଟିଆ ବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"

କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଆସୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ଅଧିକାରୀ ଘଉଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମୋର ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି କୋଟିଆ କାଲି ଓଡିଶାର ଥିଲା । ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କୋଟିଆ ଓଡିଶାର ଅବିଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବ । ଓଡିଶା ହେଉଛି କୋଟିଆର ମା' । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ମାଉସୀ । ମାଉସୀ କେବେ ମା' ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ମା' ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଉସୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମାଉସୀ ହୋଇ ଥାଉ । ମା' ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ ।"

ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସରକାର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଟିଆ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଲଗାତାର କୋଟିଆକୁ ସରକାର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବେ । ବିକଶିତ କୋଟିଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ପୋଲିସ ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଛି ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ । ପଶିଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ । ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକ କୋଟିଆକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ପାରିବେ । କିନ୍ତୁ କୋଟିଆ ବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ କି ଲିଫଲେଟ ବାଣ୍ଟିଲେ କିମ୍ବା ଉତେଜନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନିଆଯିବ ଆଇନ ଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ANDRA PRADESH
SURESH PUJARI
REVENUE MINISTER SURESH PUJARI
KOTIA ISSUE

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

