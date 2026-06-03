ETV Bharat / state

ସ୍ଵଚ୍ଛ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମଧ୍ଯସ୍ଥି ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ, ସବ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ଦଲାଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

CORRUPTION FREE REVENUE DEPARTMENT
ସ୍ଵଚ୍ଛ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମଧ୍ଯସ୍ଥି ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 3, 2026 at 7:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସବ-ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ । ଆଉ ଏହି ଅନେକାଂଶରେ ସତ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ବିଭାଗ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଥିବା ଏହି ଅପବାଦକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ । ସ୍ଵଚ୍ଛ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମଧ୍ଯସ୍ଥି ମୁକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜମିଜମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ବିଭାଗ । ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ଦଲାଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ । ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସ୍ଵଚ୍ଛ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମଧ୍ଯସ୍ଥି ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଇଜିଆର ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସମନ୍ୱିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରିଥିଲେ ।

CORRUPTION FREE REVENUE DEPARTMENT
ସ୍ଵଚ୍ଛ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମଧ୍ଯସ୍ଥି ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)
ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି," ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ଦଲାଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏଥିନିମନ୍ତେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଏଇ ତଥାକଥିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭଲୋନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏଆଇର ଉପଯୋଗ କରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରାଯିବା ସହ ଏଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ଯ କରାଯିବ । ଜମି କିଣାବିକା ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯିବ । ଦୁର୍ନୀତିକୁ କୌଣସିମତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।"
CORRUPTION FREE REVENUE DEPARTMENT
ସ୍ଵଚ୍ଛ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମଧ୍ଯସ୍ଥି ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ସ୍ଵଚ୍ଛ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଆଗକୁ ମଧ୍ଯ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ଯ ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯିବା ସହ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରାକିଂ ମଧ୍ଯ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ଯ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କସ୍ତରରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।" ସେହିପରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି-ଅନୁପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ଵାରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ । ଅଗ୍ନି-ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ସତର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ । ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ୍ ସିଷ୍ଟମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ରିୟଲ ଟାଇମ ମନିଟରିଂ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମୟ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
CORRUPTION FREE REVENUE DEPARTMENT
ସ୍ଵଚ୍ଛ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମଧ୍ଯସ୍ଥି ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)
ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପି. ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡୀ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଦିଗନ୍ତ ରାଉତରାୟ, ଓକାକର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସଂରକ୍ଷଣ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ସତର୍କତା ଜାରି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କୁ କଲେ ସଚେତନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

REVENUE MINISTER SURESH PUJARI
ODISHA REVENUE DEPARTMENT
MIDDLEMEN FREE REVENUE DEPARTMENT
ସବରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ
CORRUPTION FREE REVENUE DEPARTMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.