'କୋଟିଆ ପାଇଁ ଲଢେଇ ନକରି ଆନ୍ଧ୍ର ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା', ବିତର୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୋମବାର ଚିଠି ଲେଖି ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 20, 2026 at 6:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କୋଟିଆରେ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପ୍ରଖର ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି । ଜବାବରେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର- ଅରୁଣ
କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତେଜିଲା ବୟାନବାଜି । କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ । ଅରୁଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି, କୋଟିଆ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ଉଦାହରଣ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି ସରକାର । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ବିଗତ ଅଢେ଼ଇ ବର୍ଷରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ କମିଟି କେତେଥର ବସିଲା, ରିପୋର୍ଟ କଣ ଦେଲା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ । ଓଡିଶା ସରକାର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଲା ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କୋଟିଆରେ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ଉତ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଓ ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିଜେପି କରିଛି । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ । ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିଦ୍ରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଳମଳ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିଡିପି ଓ ଜେଡିୟୁର ସହଯୋଗରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଯଦି ଓଡିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତାହାଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଳି ପଡିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଓଡିଶା ସରକାର ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । ଓଡିଶା ବିଜେପି ଓ ଏହାର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ବଡ଼ ନା ପାର୍ଟି ବଡ଼, ଏହି ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ବିଜେପି ସରକାର ଏହାର ଜବାବ ରଖିବା ଉଚିତ । ବିଜେପି ପଳାୟନପନ୍ଥୀ । ବିଜେପି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ଅସ୍ମିତା ନାରା ବିଜେପିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଡିତ ଥିଲା । ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରକୁ ଡରିକି ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର ଚୁପ ବସିଛନ୍ତି- ଭକ୍ତ
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଟିଡିପି ସହଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ଚାଲିଛି । ଟିଡିପି ବିଜେପିରୁ ସହଯୋଗ ଛଡେଇ ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ । କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ବଞ୍ଚେଇବା ଲାଗି ଯାହା କରିବା କଥା ବିଜେପି କରିବ । ବଂଶଧାରା ଓ ପୋଲାଭରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଆଉ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବିଜେଡି ଆଉ ଏବେ ଓଡିଶାର ବିଜେପି ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାଖୀ ବାହିନୀପତି, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ ପଠେଇଥିଲୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ପାଇଁ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ । ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଗଲେ କୋଟିଆ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦାବି ବଢିଯିବ । ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି । ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ଭୂମିକୁ ବଞ୍ଚାଇପାରୁନାହିଁ । ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳକୁ ଚୀନକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଠି ବିଜେପି ସରକାର ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ବିଜେପି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରକୁ ଡରିକି ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର ଚୁପ ବସିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଚୀନ ଓ ଆମେରିକା ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ସରକାର । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା କଂଗ୍ରେସ ନିଭେଇବ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ । କୋଟିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ।"
ବିତର୍କକୁ ଆସିବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ ସୁରେଶଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ-
ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 25 ବର୍ଷ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି । କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଓଡିଶା - ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିବାଦ, କୋର୍ଟ ରଖାଯାଇଥିବା ଓଡିଶାର ପକ୍ଷକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି । କୋଟିଆକୁ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡିଶା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ । ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର କୋର୍ଟରେ କେଶ ଲଢ଼ିଲେ ନାହିଁ । କୋଟିଆରେ ପହଁଚିଲେ ନାହିଁ କି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କଲେନାହିଁ । କୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ । 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର କୋଟିଆ ପ୍ରତି କେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଢେ଼ଇ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାର କେତେ ନ୍ୟାୟ କରିଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିଆ 4 ଥର ଯାଇଛି । ବିଜେପି ସରକାରର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏବେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିନଥାନ୍ତା ।
ଓଡିଶା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବନାହିଁ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଔଧତ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ପରିସ୍ଥିତିର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆରଡିସିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ସେହିପରି ଭିସି ଜରିଆରେ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି । ଅଡ଼ଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ କୋଚିରେ ଅଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ, ଗୃହ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତରେ ବୈଠକ ହେବ । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯୋଜନା ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର