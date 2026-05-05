ଅନ୍ୟ ବିଭାଗଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡସେଟର ହେବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜସ୍ୱ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 5, 2026 at 8:07 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ନବୀକୃତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତା, ପାରଦର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ରାଜସ୍ୱ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଅନଲାଇନରେ ରାଜସ୍ବ ସେବା

ଇତିମଧ୍ୟରେ କଲମ ୨ ଖତିଆନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ ୬୨,୨୫,୫୦୨ ଖାତାକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି । ୫୮,୦୯,୭୨୨ଗୋଟି ଖାତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଜା ଖାତା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନର ମଧ୍ଯ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି । ସବ-ପ୍ଲଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମାନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ରାଇଟ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସେସ ବା ORTPS ଆଇନ ଆଧାରରେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜମି ରେକର୍ଡ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
ଡିଜିଟାଲ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ଆମ ସାଥୀ ୟୁନିଫାଏଡ ହ୍ବାଟସଆପ ଚାଟବଟରେ ୧୧ଟି ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନେ ସହଜରେ ଘରେ ବସି ହାତପାହାନ୍ତାରେ ସେବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ୧୦୮ଟି ନୂତନ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବା ଡିମାର୍କେସନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରି ସୁଫଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ।

ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗରେ କଣ ଆସିଛି ସଂସ୍କାର ?


ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ସହଜଲବ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ 'ଇ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓଡ଼ିଶା' ମୋବାଇଲ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ଓ ଭାରମୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା EC, ସାର୍ଟିଫାଏଡ କପି ବା CC ପରି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳୀକରଣ ଓ ଭୂମି ସଂଶୋଧନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସୁବିଧା ଗୁଡି଼କର ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଆଲଟିଜଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେୟ ଦେବାର ବ୍ଯବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଅବିଭକ୍ତ ଅଂଶ ଉପରେ ୫% ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ (ETV Bharat Odisha)
ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିୟମ, ୧୯୬୨ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ଜମି କବଲାର ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଜମିଜମା ବିଭାଗୀକରଣକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୭,୭୯୭ ପ୍ରକାରର 'କିସମ'କୁ ମାତ୍ର ୨୨ଟିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୭୫୦ ପ୍ରକାରର 'ସତ୍ତ୍ୱ'କୁ କମାଇ କେବଳ ୪ଟି ଯଥା ରୟତି/ସ୍ଥିତିବାନ୍, ପଟ୍ଟାଦାର, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅମୃତମଣୋହିରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି । ଏମଏସଏମଇ (MSME) ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁମତିରୁ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଇଂରାଜୀ ନାମର ବନାନ ସଂଶୋଧନ


୫୭ଟି ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ନାମର ବନାନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ଆହ୍ଵାନ କରି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ସଦର ମହକୁମା, ସବଡିଭିଜନ, ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଅନୁସାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂଶୋଧିତ ନାମ ଗ୍ରହୀତ ହେବ । ଏଥି ସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ ପୁରୀଙ୍କ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜମି ଉପବିଭାଗ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ବା ଓଏଏସ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଅଧିକାରୀ ବା ଓଆରଏସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବଦଳି ନୀତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୮,୫୩୧ ବାସହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ୪ ଡେସିମିଲ ଘରବାରି ପଟ୍ଟା ସହିତ ଜମି ପ୍ରଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ୨୫୬୪୩ ଟି ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମରେ ପଟ୍ଟା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଭାବରେ ଲୋକସେବାକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ, ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

