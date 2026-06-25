ETV Bharat / state

କଳାହାଣ୍ଡିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି : ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ

ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲରୁ ଆସିଥିବା ୮୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ପଟ୍ଟା, ୬୩ ଜଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ଓ ୩୯ଟି ସ୍କୁଲ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ।ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ୍ କୁମାର ସିଂ

Revenue Minister on one day visit to Kalahandi distributed Vasundhara Patta to 85 beneficiary
୮୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କଲେ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 25, 2026 at 2:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୁଧବାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜସ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନଃ-ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂନର୍ବାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲରୁ ଆସିଥିବା ୮୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ପଟ୍ଟା, ୬୩ ଜଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ଓ ୩୯ଟି ସ୍କୁଲ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ।

୮୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କଲେ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜସ୍ୱ ସେବାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପ୍ରୟାସ:
ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜସ୍ୱ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଜାରୀ ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ । ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୈତୁରା ଦୀପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Vasundhara Patta distribution program to 85 beneficiaries
୮୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ:ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଭିତରେ ପଟ୍ଟାରେ କଲମ ଟୁ କରେକ୍ସନ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ପଟ୍ଟା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଲିଗାଲ ହେୟାରଙ୍କ ନାଁରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରେଇବା । ଜମିହୀନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି । ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଫ୍.ଆର୍.ଏ ପଟ୍ଟା ଓ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମିର ପଟ୍ଟା ଆଦି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।
Revenue Minister on one day visit to Kalahandi distributed Vasundhara Patta to 85 beneficiary
ଦିନିକିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ୮୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟା ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଚଳିତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ୨ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଯୋଗାଇଛୁ । ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତରେ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍‌ରେ, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ।"

Vasundhara Patta distribution program to 85 beneficiaries
୮୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରବିଚାଷ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ୫୬ ହଜାର ଚାଷୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଲେ ଘେରାଉ

କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

TAGGED:

REVENUE MINISTER SURESH PUJARI
REVENUE MINISTER VISITS KALAHANDI
VASUNDHARA YOJANA JUNGLE LAND PATTA
ବସୁନ୍ଧରା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା କଳାହାଣ୍ଡି
DEVELOPMENT INITIATIVE KALAHANDI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.