କଳାହାଣ୍ଡିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି : ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲରୁ ଆସିଥିବା ୮୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ପଟ୍ଟା, ୬୩ ଜଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ଓ ୩୯ଟି ସ୍କୁଲ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ।ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ୍ କୁମାର ସିଂ
Published : June 25, 2026 at 2:52 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୁଧବାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜସ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନଃ-ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂନର୍ବାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲରୁ ଆସିଥିବା ୮୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ପଟ୍ଟା, ୬୩ ଜଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ଓ ୩୯ଟି ସ୍କୁଲ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ।
ରାଜସ୍ୱ ସେବାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପ୍ରୟାସ:
ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜସ୍ୱ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଜାରୀ ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ । ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୈତୁରା ଦୀପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟା ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଚଳିତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ୨ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଯୋଗାଇଛୁ । ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତରେ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରବିଚାଷ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ୫୬ ହଜାର ଚାଷୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଲେ ଘେରାଉ
କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା