MSME ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; 'କ୍ଷୁଦ୍ର, ଲଘୁ, ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବେ । ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେବା ରାସ୍ତାର ପଥିକ ହେବେ ।

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫି ଏବଂ ଭଡା ଛାଡ଼ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି । ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ଉଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଜମି ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ । ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଭାବେ ଏହି ସିବି ଫେରସ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

MSME ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; 'କ୍ଷୁଦ୍ର, ଲଘୁ, ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୁବକ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ । ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବେ । ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗୀପତି ହେବା ରାସ୍ତାର ପଥିକ ହେବେ । ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବ । ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୂ- ସଂସ୍କାର ଅଧିନିୟମ ୧୯୬୦ର ଧାରା ୭୩(ଗ) ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜମି ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଅଧିନରେ ରଖି ଅଧିନିୟମ ଧାରା ୮(କ) ଅନୁଯାୟୀ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।"

କମିବ ସମୟ ଓ ବଞ୍ଚିବ ଅର୍ଥ:-
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥ‌ିବା ଜମି । ଯାହାର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ Single Window Clearance Authority-DLSWCAଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର, ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥ‌ିବା ଜମି । କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଜମିକୁ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁମତି ଆବେଦନକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଅଯଥା ସମୟ ଅପଚୟ ଓ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଲାଗୁଥିବା ଟିକସ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।


ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ MSME ବିଭାଗର Start-up Odisha initiative ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥ‌ିବା ସଂସ୍ଥାର ଜମି । ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମି । କିମ୍ବା ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଜମି ଏହି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ପଡିବେ । ପୂର୍ବରୁ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜମି ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁର ୧ ପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଆଉ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଫି ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାର ୧ ପ୍ରତିଶତ ଭଡା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ।


ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ଛାଡ଼:-
ଛାଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ଯାହାକୁ ସଦବିଶ୍ବାସରେ ଶିଳ୍ପ, ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲ, ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳ ନିୟାମକ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜମି, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଜମିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବୈଧାନିକ ନିଷେଧାଦେଶ ବଳବତ୍ତର ଥିଲେ, ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ଜମିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଛାଡ଼ ସ୍ବତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ଭୂ-ସଂସ୍କାର ଅଧିନିୟମ, ୧୯୬୦ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ।


ଭୁବନେଶ୍ବର

