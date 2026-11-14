ବାଲେଶ୍ବରରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ: ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଦାନ ସମୀକ୍ଷା ସହ ଅର୍ବାନ ଫ୍ଲଡ଼ିଂ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

ବାଲେଶ୍ବରରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ: ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଦାନ ସମୀକ୍ଷା ସହ ଅର୍ବାନ ଫ୍ଲଡ଼ିଂ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘର, ଧାନ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 14, 2026 at 9:25 PM IST
Revenue Minister Reviews flood damage, ବାଲେଶ୍ବର: ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା ରାଶିର ବିନିଯୋଗ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘର, ଧାନ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ମୁକାବିଲା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖକୁ ଡେଡଲାଇନ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନପାରି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ 'ଅର୍ବାନ ଫ୍ଲଡିଂ' କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିର ବିନିଯୋଗ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଧାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ନେଇଛି । ବନ୍ୟା ସହାୟତା ବଣ୍ଟନରେ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ନେଇ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି । ଯେଉଁଠାରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ, ସେଠାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଏପରିକି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୋତେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖ ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲି । ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ କିପରି କମାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷକରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଅର୍ବାନ ଫ୍ଲଡିଂ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା କୁହାଯାଏ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେତିକି ସହଯୋଗ ମିଳିଛି, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ତାହା ଯୋଗାଇଦେବ । ନୂତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରି ଅର୍ବାନ ଫ୍ଲଡିଂ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଠଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆଠଟି ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ଏକାଠି କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ ଓ ତାହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଆଠ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯିବା ସହ ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କିର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ । ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋନ୍ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଜୋନ୍ର ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଅବବାହିକା ଓ ଶାଖା ନଦୀ ଆଧାରରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ବୈଠକ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗଦେବେ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା, ସେହି ଦିଗରେ ଆମେ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ODRAF ଡଙ୍ଗା ହେଲା ଭରସା, ବନ୍ୟା ଘେରରେ ମଶାଣି ଗଲା ମୃତଦେହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭସାଉଛି ଜଳକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର