ETV Bharat / state

ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Revenue Minister directs to expedite water supply projects in Brajrajnagar
ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 18, 2026 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ତଥା ୱାଟକୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଳଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଜଳଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କାରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ଠିକାଦାର ଓ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାମ ସାରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କାମରେ ବିଳମ୍ବ, ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ବେଲପାହାଡ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛଡାରମାରେ ୧୫୦୦ କିଲୋଭୋଲ୍ଟର ଜେନେରେଟର୍ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ବେଲପାହାଡ଼ ସହରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭ କୋଟି ୭୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ୩୫ କୋଟି ୭୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଚାଲୁରହିଥିବା ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଓ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରେ ୩୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ନଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ୨୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଚାଲୁଛି ୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ୧୬ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୭୯ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆଂଶିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ୧୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୪୨ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୨୩ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷକରି ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଳଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଳଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)



୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ୬୧ଟି ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ କରି ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହୁରି ୬୫ଟି ନଳକୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୩୪ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ୨୬ଟି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ନଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଠିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟ ୮ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ । ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ୫୩ଟି ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ୪୩ଟି ନଳକୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସିଏସଆର ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ସେଥିନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଣ୍ଠିର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଜଳକ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନେଇ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ 'ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍' ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଖରା ଦିନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେପରି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଜଳଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କାରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଜଳଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କାରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ଟାଙ୍କି, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ୱାଟକୋ ଜିଏମ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିପିଏମୟୁ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ବେଲପାହାଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଲଖନପୁରର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାରକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

SURESH PUJARI ON BRAJARAJNAGAR
REVENUE MINISTER SURESH PUJARI
SURESH PUJARI REVIEW MEETING
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
BRAJARAJNAGAR WATER SUPPLY PROJECT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.