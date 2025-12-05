ସରକାରୀ ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଆସିବ ଅଧିକ ସଂସ୍କାର: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଡିଜିଟାଲ୍ ଭୂମି ସେବା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : December 5, 2025 at 11:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରାଯିବ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସୁବିଧା । ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁବିଧାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ଭୂମି ରେକର୍ଡ ଓ ରାଜସ୍ୱ ନଥିଗୁଡିକର ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ । ଗ୍ରାମ ମାନଚିତ୍ରର ଜିଓ ରେଫରେନସିଂ, ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସେବାର ଅନଲାଇନ ବିତରଣରେ ହେବ ସୁବିଧା । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୁଜାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ରାଜୀବ ଚାଓ୍ୱଲାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈଠକ ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଆଇନରେ ଆସିବ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଡେଲକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସଂପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ କରାଯିବ ଡିଜିଟାଇଜେସେନ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଲ ହଜିଯିବାର ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ରୋକ । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୁଜାରୀ, ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ରାଜୀବ ଚାଓ୍ୱଲାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି ବୈଠକ । ରାଜୀବ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭୂମି ରେକର୍ଡ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଆଗ୍ରୋଷ୍ଟ।କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତ୍ରୁତ ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଆଇନକୁ ସରଳିକରଣ କରିବା ଲାଗି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ନେଇ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ରାଜସ୍ୱ ମାମଲା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ମଡେଲ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାମ କରିଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଣି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଇଲାଇସେନ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଲ ହଜିଯିବାର ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲାଗିବ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ସରକାରୀ ଓ ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୂମି ରେକର୍ଡର ଆଧୁନିକୀକରଣ, କାଡାଷ୍ଟ୍ରାଲ ମାନଚିତ୍ରର ଅଦ୍ୟତନ କରାଯିବା । ଜିଓ-ରେଫରେନସିଂ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଓ ଅନଲାଇନ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।"
ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଟ୍ଟାର ୨ୟ ଖନା ସଂଶୋଧନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂମି ରେକର୍ଡର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ ସେବା ପ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭୂମି ରେକର୍ଡ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢୀକରଣ କରିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସେ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ, କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଭମ ସକ୍ସେନା, ଭୂମି ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ସମାଧାନ ହେବ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା; ଆଇନ୍ରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର