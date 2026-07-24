ETV Bharat / state

ମ୍ୟୁଟେସନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷିକା; ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

RI ଅନୁକୂଳ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ।

Revenue inspector trapped by Vigilance while taking bribe in kendrapara
ମ୍ୟୁଟେସନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷିକା; ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 24, 2026 at 4:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷିକା । 5,500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ଡେରାବିଶ୍ ତହସିଲ ଅଧୀନ କାଉପଡା ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷିକା (Revenue Inspector) । ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସେ ଏହି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାଉପଡା ଗ୍ରାମର ଅନାମ ଚରଣ ଓଝା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖଣ୍ଡିଏ ଜମି କିଣିଥିଲେ । ଜମିର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରି ନିଜ ନାମରେ ପଟ୍ଟା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲାର ଫୈସଲା ପାଇଁ କାଉପଡା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷିକା ସାଇ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ । ମାତ୍ର RI ଅନୁକୂଳ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ।

kendrapara Vigilance
କେନ୍ଦ୍ରାପ଼ଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (Etv Bharat)

ରେଡ଼ ହାଣ୍ଡରେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ

ହେଲେ ଆବେଦନକାରୀ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ RI ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ ୫,୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ।​ RI ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଶୋଷଣ ଏବଂ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଆରଆଇଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇ ଥିଲା । ଅନାମ ଓଝାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି RI ଲେଙ୍କା ୫,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରେଡ଼ ହାଣ୍ଡରେ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ।​

Revenue inspector trapped by Vigilance while taking bribe in kendrapara
ମ୍ୟୁଟେସନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷିକା; ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ (Etv Bharat)

​ଗିରଫ ପରେ, ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଳତାଡ ଚଲାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆଜି ଆରଆଇଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।​ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନଂ-୨୭, ତା-୨୩.୦୭.୨୦୨୬, U/s-7 P.C (Amendment) Act, 2018 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ RI ଲେଙ୍କାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ମାଗୁଥିଲେ 5 ହଜାର, ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଲେଡି OFS ଅଫିସର, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ: ଜେଲ ଭିତରେ କଟିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା

TAGGED:

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷିକା
REVENUE INSPECTOR
BRIBE
KENDRAPARA
VIGILANCE TRAP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.