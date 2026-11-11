ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ RDCଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଶାସନ
ପ୍ରତି ସୋମବାର ହେବ ନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 11, 2026 at 11:06 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ (ଆରଡିସି) ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ । ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି । ଏଣିକି ପ୍ରତି ସୋମବାର ହେବ ନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି । 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ।
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା, ଅଟକି ରହିଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଣିକି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ କମିଶନରଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ ଅବଗତ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହୋଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି । ଏଥିସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ହେବ ନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୁଲାଙ୍ଗେ ।
କୁଲାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିବା ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଏଥିସହ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜନତା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସୂଚନା ଓ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପଠାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ କମିଶନର ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କ କହିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଭୌଗଳିକ ବିସ୍ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଦୂର-ଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରଡିସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ୮ରୁ ୯ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ବରବାଦ ହେଉଛି ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ପଡିରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି , ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁଲାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ମତରେ, ସରକାର ସର୍ବଦା ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି (Gen Z) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ । ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 'ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାର' (Grievance Redressal) ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍ କାମ କରିବ। ଏହା ସହ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଆରଡିସି ଅଫିସରେ ପୁଣିଥାଏ ନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି । ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗର ଫଲୋ ଅପ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ।
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆର୍.ଡି.ସି ଭାବେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପ୍ରଶାସନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
କୁଲାଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓ ଜନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁଲାଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍ସି) ର କମିଶନର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ କୁଲାଙ୍ଗେ ପଶୁପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଓମଫେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିହ୍ନ... ଆସିକାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ରୋଗୀ ସେବା, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର