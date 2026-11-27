ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଦାବିକୁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି; ପୁଣି ଫେରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୨୫୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୫୨.୨୨୦ ଏକର ଜମି
ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପରେ ପୁରୀ ତହସିଲଦାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ଜମିର ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 27, 2026 at 7:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ୫୦ ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ୫୨.୨୨୦ ଏକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକୁ ପୁନର୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜମିର ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପରେ ପୁରୀ ତହସିଲଦାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ଜମିର ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଦେବସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ।
ପୁରୀ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମୋଦରପୁର ଶାସନ ମୌଜାରେ ଥିବା ଏହି ୫୨.୨୨୦ ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦରେ ଏସ୍.ଆର୍.ପି. କେସ୍ ନଂ ୧୦୩/୨୦୨୩ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ଜମିର ମାଲିକାନା ଓ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ରାଜସ୍ୱ ଦସ୍ତାବିଜ, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଓ ଆଇନଗତ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦ ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ରାୟ ପରେ ପୁରୀ ତହସିଲଦାର କଲେ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ।
୧୯୨୭ ଓ ୧୯୭୭ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ବଡ଼ ଅସଙ୍ଗତି :
ମାମଲାର ମୂଳ ବିବାଦ ଥିଲା ୧୯୨୭ ମସିହାର ସାବିକ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ୧୯୭୭ ମସିହାର ହାଲ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ । ୧୯୨୭ ମସିହାର ସାବିକ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ-ପୁରୀଙ୍କୁ ଜମିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜମିଦାର ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ ମଠର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟସ୍ୱତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ସାବିକ ଖାତା ନଂ ୪୨୯ରେ ମୋଟ ୧୧ଟି ପ୍ଲଟ ରହିଥିଲା । ତେବେ ୧୯୭୭ ମସିହାର ହାଲ୍ ରେକର୍ଡରେ ଖାତା ନଂ ୪୧୯ରେ ୪୨ଟି ପ୍ଲଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟ ୫୨.୨୨୦ ଏକର ଜମି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ୧୯୨୭ ମସିହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜମିଦାରୀ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୧୯୭୭ ମସିହାର ରେକର୍ଡରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ହେଲା ? ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଆଧାର ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମାମଲାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଥିଲା ।
୧୧ରୁ ଅଧିକ ଥର ହୋଇଥିଲା ଶୁଣାଣି :
ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦ କେବଳ ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ନାମକୁ ଆଧାର କରିନଥିଲେ । ବରଂ ୧୯୨୭ ମସିହାର ସାବିକ ରେକର୍ଡ, ୧୯୭୭ ମସିହାର ହାଲ୍ ରେକର୍ଡ, ଖାତା ଓ ପ୍ଲଟ୍ର ମେଳକ, ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ଜମାବନ୍ଦୀ ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଖତିଆନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାମାଣିକ ଦସ୍ତାବିଜର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୯୭୭ ମସିହାର ରେକର୍ଡର ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଜମିଦାରଙ୍କ ଖାସ ଦଖଲରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଲ୍ଲେଖକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ କେବଳ ଜମି ଦଖଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଲ୍ଲେଖ ମାତ୍ରରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଲିକାନା ବା ଆଇନସମ୍ମତ ପ୍ରଜାସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାୟରେ ଥିବା ଆଇନଗତ ନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମାମଲାରେ ପୁରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଛି । ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ୪୨ଟି ପ୍ଲଟ୍ର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୫୨.୨୨୦ ଏକର ରହିଥିବା ବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୧ରୁ ଅଧିକ ଥର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାର ଗ୍ରହଣୀୟତା, ଆବଶ୍ୟକ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସାମିଲ ନକରିବା ଏବଂ ପ୍ରଜାସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତି ଉଠାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ଆପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ରାୟରେ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫେରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୨୮.୮୪୦ ଏକର ଜମି; ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିର ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 'ଅମୃତ ମଣୋହି' ଜମି ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ! ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଫେରିଲା ଜମି
ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି :
ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ୧୯୫୮ର ଧାରା ୧୩(୩) ଓ ଧାରା ୧୫(ଖ)ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନ, ୧୯୫୧ର ଧାରା ୬୯ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ, ୧୯୫୫ର ଧାରା ୨(୧)ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବିକଳ ବାରିକ ବନାମ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଓ ଚକବନ୍ଦୀ କମିଶନର ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାଉଳ ବନାମ ଭାଗୀରଥି ରାଉଳ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ଆଇନଗତ ନୀତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବନାମ ସିଦ୍ଧ ମଠ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ :
ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଦସ୍ତାବିଜ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ଏହି ରିଭିଜନ ମାମଲାକୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ୧୯୭୭ ମସିହାର ହାଲ୍ ରେକର୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ ମଠର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ସାବିକ ଓ ହାଲ୍ ପ୍ଲଟ୍ର ସଠିକ୍ ମେଳକ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ-ପୁରୀଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ତ୍ୱରିତ ଅନୁପାଳନ କରି ପୁରୀ ତହସିଲଦାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ୫୨.୨୨୦ ଏକର ଜମିର ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜମିର ରେକର୍ଡ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁରୀ ତହସିଲଦାର, କଟକ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଅମ୍ବିକା ମିଶ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଦାସ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ।
ଦେବସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଆଶା :
ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ଏହି ରାୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୫୦ ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ହେବା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା । ତେବେ ୧୯୨୭ ମସିହାର ସାବିକ ରେକର୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମି ୧୯୭୭ ମସିହାର ହାଲ୍ ରେକର୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ନାମରେ କିପରି ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜମିର ସାବିକ ଓ ହାଲ୍ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଯେଉଁଠାରେ ରେକର୍ଡରେ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି, ସେଠାରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସହ ଜମିର ପ୍ରକୃତ ଦଖଲ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହ୍ୟଗତ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର