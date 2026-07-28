ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ; ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ଲୋକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା : ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 28, 2026 at 7:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି," ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ । ତେଣୁ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ନୂଆ ନୁହେଁ । ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଉ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ । 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରାଇଥିଲା । 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ନଜିର ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । "
ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 47.02 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହା ସ୍ବଭାବିକ ବର୍ଷା ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଛି । ସର୍ବାଧିକ 240 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ 8 ବ୍ଲକରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 33 ବ୍ଲକ ଓ ଗୋଟେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏବଂ 86 ବ୍ଲକ ଓ 3ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ 50 ମିଲିମିଟରରୁ 100 ମିଲିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଚଳିତ ମାସରେ ସର୍ବ ମୋଟ 564.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହି ସମୟରେ ହାରାହାରି 305.06 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୁଏ । ସାଧାରଣରୁ 84 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ବିଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି । ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାବେଳେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ । ତେଣୁ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ଜଳସ୍ତର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ । ହୀରାକୁଦରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଗେଟ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । 63336 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ମହାନଦୀକୁ ଛଡା ହେଉଛି । ନରାଜ ନିକଟରେ ମହାନଦୀ 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ । ଆଗକୁ ଏହା କମିବ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଜଳକା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମଥାନୀରେ ଜଳକା ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିସାରିଲାଣି । ଅନ୍ୟ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟପିନାହାନ୍ତି ।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ପଶିଛି । ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁରେ ପାଣି ପସିଛି । ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି । ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ କରି ରଖିଛୁ । ସେହିପରି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିଏ । ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛୁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଯାଜପୁରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ: ଗାଁଠୁ ସହର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ୨୯ ଯାଏଁ ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର