ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ମହାମିଳନ, ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ
ଏକାଠି ହେଲେ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବାର୍ଷିକ ସମାବେଶ ।
Published : November 22, 2025 at 3:57 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଏକାଠି ହେଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ । ଏଥର ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବନି 'ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର କନଫରେନ୍ସ' । ଗତ 2016 ମସିହାରୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା 'AOLA' (All Odisha Lawyers Association)ର ଦୁଇ ସଂଘ ସବୁ ବାଦ ବିବାଦକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ମହାମିଳନ:
ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ । ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ଆହ୍ବାନ କ୍ରମେ ଉଭୟ ସଂଘ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାରା ରାଜ୍ଯରେ ଥିବା ୧୮୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ପାଇଁ ଏହା ବଡ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ l ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବେ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି, ଶିଶିର ପାଢୀ । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ଯରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନଜୀବୀ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ଯାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯିବ ।
ଡିସେମ୍ବର 29ରୁ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସମାବେଶ:
ଏନେଇ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି, ଶିଶିର ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି," ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ । ଯାହା ଗତ 2016 ମସିହାରୁ ଦୁଇଟି ସଂଗଠନରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ଆହ୍ବାନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।"
