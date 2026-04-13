ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ମାଗଣା ବୃକ୍ଷ; ଶିଶିର ସାରଙ୍କ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ପ୍ରତି ରବିବାର-ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଗଛ
ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରେମରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶିର କୁମାର ରାୟ । ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମାଗଣା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ ।
Published : April 13, 2026 at 9:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପରିବେଶ ପ୍ରେମରେ ଶିଶିର ସାର୍ । ପେସା ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢାଇବା । ନିଶା ସବୁଜବନାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଶିକ୍ଷକତା ସମୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ । ଆଉ ଏବେ ଅବସର ପରେ ଦିନ ତମାମ୍ ସମୟ ପାଇଲେ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁହନ୍ତି ସେ । ଏପରି କି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ସହ ମାଗଣାରେ ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ କରି ନିଜର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତିି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶିର କୁମାର ରାୟ (63)। ଶିଶିର ସାରଙ୍କ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନିରାକାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ହେଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଶିଶିର ସାର୍ କେବେଠାରୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ? କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କରି ସ୍ବପ୍ନ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ରାତି ପାହିଲେ ଗଛ ଚିନ୍ତା-
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସବୁ କିଛି ମହଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମାଗଣା । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି । ଯିଏ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ବାଟରେ ଟିକେ ସମୟ ଅଟକି ଯାଉଛି । ରାଜଭବନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶିର କୁମାର ରାୟଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ । ଛୋଟ ଜାଗାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଶିଶିର ସାର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି । ଅବସର ସମୟରେ ଘରେ ବସି ରହି ଅବସାଦରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ । ନିଜର ଅର୍ଥ ଓ ଶ୍ରମ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ, ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ।
ଶିଶିର ସାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି...
ଶିଶିର ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ । ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରି ସମୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ 8 ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି । 2023 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମସିହାରେ ୟୁନିଟ 8 ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସରରେ ନେଇଛନ୍ତି ସେ । ହେଲେ ଅବସର ପରେ କିଛି ମାସ ଧରି ଗରିବ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ସହିତ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ।
ପଖାପଖି 40 ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଶିଶିର ସାର୍ :
ଶିଶିର ସାର ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ନିଜେ ଚାରା ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳୀ, ମଧୁନାଶିନୀ, ବାସଙ୍ଗ, ବଚ, ପଥରଚଟା, ପଥର ଚୁରା, ତୁଳସୀ, ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଅଳେଇଚ, ଇନ ସୁଲିନ, ରାମ ତୁଳସୀ, ଅର୍ଜୁନ, ବଣ ଧନିଆ, ଅପରାଜିତା, ଥାଲ କୁଡି, ଦୁର୍ଲଭଆ, ଜୁଆଣି, ମଲ୍ଟି ଭିଟାମିନ, ବଜ୍ର ମୁଳି, ଗନ୍ଧଶୁଣ୍ଠି ଏବଂ ଅନ୍ତମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ମାଗଣାରେ ମିଳେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ:
ଶିଶିର ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି ସେ । ଏପରି କି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ବି ପ୍ରାୟ 1000 ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଶିଶିର ସାରଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ?
ନିଜ ପରିବାର ଲୋକେ ଶିଶିର ସାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରି କି ରାଜଭବନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଶିଶିର ସାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ଏଭଳି 5ରୁ 6ଟି ସ୍କୁଲ ସମୁଖରେ ଓ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଔଷଧୀୟ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି ସେ । ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ।
ଶିଶିର ସାରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ?
ଶିଶିର ସାରଙ୍କ ରହିଛି ବଡ ସ୍ବପ୍ନ । ? ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ସରକାର କିଛି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ । ଯେଉଁଠିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କରିଛନ୍ତି ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ୟାନ:
ସେ ତମାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ନପୁଟ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ୟୁନିଟ 8 ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ବି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଉଦ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଶିଶିର ସାର । ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଅନ୍ୟଟି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା । ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ମନ ଦିଏ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଛି । ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲି, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ମାଗଣରେ ବୃକ୍ଷ ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ବାରା ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ।"
ୟୁନିଟ-8 ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ସରୋଜ କୁମାର ଗୋଚ୍ଛି କହିଛନ୍ତି, "ଶିଶିର ସାର୍ ଆଜକୁ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଔଷଧୀୟ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି ।"
ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଏଲ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ୟୁନିଟ 8 ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଜଣେ ସାର୍ ମାଗଣାରେ ଗଛ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ଆସିଛି ଏକ ଗଛ ନେବା ପାଇଁ । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି । ମୁଁ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମାଗଣାରେ ନେଇଛି ।"
