ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସିନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା
ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ନଗର ଲେନ-୪ରେ ଘଟିଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 8, 2026 at 7:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା ରୋଗ । ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା ପରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସିନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ନଗର ଲେନ-୪ରେ ଏପରି ଏକ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ହେଲେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓରଫ ଲିଲି (୫୫)। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଦେବରାଜ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ (୬୨)ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ନିଜ ନୂଆ ଘରେ ଦେବରାଜ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପୋଲିସ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଏନେଇ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଅର୍ପିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା (ନଂ.୧୪୩/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ନେଇଥିଲେ ଅବସର:
ଦେବରାଜ ଓ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ରୁହନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବାପା ଓ ମା’ଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ । ଦେବରାଜ ଏଜି ଅଫିସରେ ସିନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ । ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ନଗରରେ ଦେବରାଜ ନୂଆ ଜାଗା କିଣି ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେ ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିଲେ ।
ରୋଗ ଭଲ ନହେବ ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ:
ଏନେଇ ଝିଅ ଅର୍ପିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପାଙ୍କ ୬ ମାସ ହେବ ଲିଭର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ମଧୁମେହ ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ବାପାଙ୍କ ଓଜନ କମିଯାଇଥିଲା । ରୋଗ ଭଲ ନ ହେବ ଭାବି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ । ଗତକାଲି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବା ସହ ଦେହ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ବେଳେ ମା’ଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ମତେ ଦେଇଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ସବୁବେଳେ ବାପା ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ଅର୍ପିତା କହିଛନ୍ତି ।
ଅଟା ନେଇ ଆସିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି:
ଭିଣୋଇ ଶରତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘କଲ୍ୟାଣି ବିହାରରେ ରୁହେ । ୧୦ରୁ ୧୨ ଦିନ ତଳେ ଭଲ ଅଟା ଆଣିବ ବୋଲି ଶାଳୀ ଲିଲି କହିଥିଲା । ଆଜି ଅଟା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି । ଘର ନିକଟରେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା । ୪ରୁ ୫ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ । ଶାଳୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାନାହିଁ। ଦେବରାଜ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ।’
ଘର ବାହାରକୁ ଅଧିକ ଆସୁନଥିଲେ:
ନିକଟରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ କୋଠାରେ ଦେବରାଜ ଓ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ବର୍ଷେ ହେବ ରହୁଥିଲେ । ପ୍ରିୟମ୍ବଦା କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ଘର ବାହାରକୁ ଅଧିକ ଆସୁନଥିଲେ ।
କୋର୍ଟଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ:
ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଦୀପିକା ଦେବୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଘରୁ ଏକ ଛୁରୀ ଜବତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସେ ଅବସାଦରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।’
ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଜାଣିଦେଲେ ସ୍ବାମୀ: ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ନିଜ ମଥା ସିନ୍ଦୂର ପୋଛି ଦେଲା ପତ୍ନୀ
ANM ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖୋଲିଲା ଗୁମର: ଠକେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଝଗଡା, ଚାଲିଗଲା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର