ଗଜପତି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଶିକ୍ଷାର ନୂଆ ଆଶା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ଚାଟଶାଳୀ'

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 12 ଗାଁରେ ଖୋଲିଥିବା ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି 300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।

retired IAS Bijay Patnaik Chatasali trust for empowering rural education
retired IAS Bijay Patnaik Chatasali trust for empowering rural education (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 9:09 PM IST

3 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଠ ପଢାଇବା ପ୍ରେମରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ । ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ । ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚାଟଶାଳୀ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁମାନଙ୍କରେ 'ଚାଟଶାଳୀ' ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଗଢାଯାଉଛି କୁନି କୁନି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ।

retired IAS Bijay Patnaik Chatasali trust for empowering rural education (ETV Bharat odisha)

କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚାଟଶାଳୀ:

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ଚାଟଶାଳୀ'। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12ଟି ଗାଁରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଉମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 5ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ଚାଟଶାଳୀରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି । ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟ୍ୟୁସନ କରାଯାଉଛି ।

Retired IAS Vijay Patnaik interacts with student
Retired IAS Vijay Patnaik interacts with student (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରୁ 186 ବ୍ଲକରେ ପାଠ ପଢାର ମାନ ବହୁତ କମ ଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ଏକ ଚାଟଶାଳୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ । ସେଥିରେ ବଡ ବଡ ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ରହିଲେ । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ । ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଜପତିର ଗୁମ୍ମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାକୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ । ଗାଁରେ ଯେତେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ଦେଉଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଓ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉଛି ।"

Retired IAS Vijay Patnaik interacts with student
Retired IAS Vijay Patnaik interacts with student (ETV Bharat Odisha)

ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି:
ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ଆମେ ଯଦି ଓଡିଶାର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ପାଠ ପଢାଇବାର 6ମାସ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । "

Retired IAS Vijay Patnaik interacts with student
Retired IAS Vijay Patnaik interacts with student (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ:
ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କଠାରୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପଇସା ନିଆଯାଉ ନାହିଁ । ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି ସରକାର ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବା ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚାଟଶାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବୁ । କେହି ଯଦି ନିଜ ଗାଁରେ ଚାଟଶାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ।"

ଚାଟଶାଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏକ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢି ତୋଳିବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଚାଟଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଏନେଇ ପ୍ରମିଳା ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଆଦିବାସୀମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ଚାଟଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକଲୋଚନାକୁ ଅଣାଯାଉଛି । ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ହରେଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହରେଇ ହେବ ନାହିଁ । ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି ।"

ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରରୁ ରାଜନେତା:
1976 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ । 2004ରୁ 2010ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । 2010 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହୋଇଥିଲେ ।2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିଲେ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଫ୍‌ ସିଲେକ୍ସନ୍‌ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା । ସେ 2015 ଏପ୍ରିଲରେ ସେଠାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ପରେ 1015 ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ବେଦାନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । 2 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିବା ପରେ ବିଜୟ ବେଦାନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ 2017 ମସିହାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।

