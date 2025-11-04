ଗଜପତି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଶିକ୍ଷାର ନୂଆ ଆଶା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ଚାଟଶାଳୀ'
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 12 ଗାଁରେ ଖୋଲିଥିବା ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି 300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
Published : November 4, 2025 at 9:09 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଠ ପଢାଇବା ପ୍ରେମରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ । ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ । ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚାଟଶାଳୀ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁମାନଙ୍କରେ 'ଚାଟଶାଳୀ' ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଗଢାଯାଉଛି କୁନି କୁନି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ।
କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚାଟଶାଳୀ:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ଚାଟଶାଳୀ'। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12ଟି ଗାଁରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଉମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 5ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ଚାଟଶାଳୀରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି । ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟ୍ୟୁସନ କରାଯାଉଛି ।
ଏନେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରୁ 186 ବ୍ଲକରେ ପାଠ ପଢାର ମାନ ବହୁତ କମ ଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ଏକ ଚାଟଶାଳୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ । ସେଥିରେ ବଡ ବଡ ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ରହିଲେ । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ । ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଜପତିର ଗୁମ୍ମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାକୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ । ଗାଁରେ ଯେତେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ଦେଉଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଓ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି:
ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ଆମେ ଯଦି ଓଡିଶାର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ପାଠ ପଢାଇବାର 6ମାସ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । "
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ:
ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କଠାରୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପଇସା ନିଆଯାଉ ନାହିଁ । ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି ସରକାର ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବା ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚାଟଶାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବୁ । କେହି ଯଦି ନିଜ ଗାଁରେ ଚାଟଶାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ।"
ଚାଟଶାଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏକ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢି ତୋଳିବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଚାଟଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଏନେଇ ପ୍ରମିଳା ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଆଦିବାସୀମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ଚାଟଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକଲୋଚନାକୁ ଅଣାଯାଉଛି । ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ହରେଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହରେଇ ହେବ ନାହିଁ । ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି ।"
ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରରୁ ରାଜନେତା:
1976 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ । 2004ରୁ 2010ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । 2010 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହୋଇଥିଲେ ।2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିଲେ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା । ସେ 2015 ଏପ୍ରିଲରେ ସେଠାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ପରେ 1015 ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ବେଦାନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । 2 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିବା ପରେ ବିଜୟ ବେଦାନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ 2017 ମସିହାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
