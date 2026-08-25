କଳାପଟାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍; ଅବସର ପରେ ବି ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କଟକର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ
ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଶେଷତା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 25, 2026 at 5:31 PM IST
କଟକ: ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ନୁହେଁ । ବୟସ ୬୫ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାର ଉତ୍ସାହ ଆଜି ବି ଅତୁଟ । ଦିନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କଳାପଟା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟପୁର ସ୍କୁଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ ।
ଅବସର, ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏକାକୀପଣ...
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା । ହେଲେ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଏକାକୀପଣ । ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିୟୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା । ଘରେ ଏକାକୀ ରହି ଅନେକ ସମୟ ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତାରେ କଟୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା । ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ । ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଲଟିଗଲା ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ।
ଜଟିଳ ପାଠକୁ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି:
ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ସେ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଶେଷତା । ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀକୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯେଭଳି ସରଳ ଭାବରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟମିତ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ମା’ଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ପଛରେ ଦୁଅ ପୁଅ:
ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସାନ ପୁଅ ଅରୁଣଦତ୍ତ ରାଉତରାୟ, ମା’ଙ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ସୁଟିଂ କରିବା ସହ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି । ବଡ଼ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟଦତ୍ତ ରାଉତରାୟ, ଏୟାର ଫୋର୍ସରେ କମାଣ୍ଡୋ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସହ ମା’ଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅବସର ପରେ ଏକାକୀପଣ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଦୁଃଖୀ କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ । ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆଗକୁ ଏହି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅରୁଣଦତ୍ତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ।
କେବଳ ଅବସର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ...
ପଡ଼ୋଶୀ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅବସର ପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମନରେ ଏକାକୀପଣ ଥିଲା । ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଛି । ତାଙ୍କ ସରଳ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଅନେକ ପିଲା କଠିନ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଜି କେବଳ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ଅନୁଭବ ଓ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାର ଅସୀମ ଇଚ୍ଛାର କାହାଣୀ ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ; ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନିଆଯାଇପାରେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବଦଳିପାରେ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ବଦଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାର ଇଚ୍ଛା କେବେ ଅବସର ନିଏନାହିଁ । ୬୫ ବର୍ଷର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ତାହାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ । କଳାପଟାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବୋପରି ।
ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ: କଦଳୀ ଗଣ୍ଡିରେ ଛତୁ ଚାଷ, 500 ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଲେଣି ମାଗଣା ତାଲିମ
ସୁଭଦ୍ରା ପଠେଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଟୁଆରରେ ଆସୁଛି ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ଡୋରି
'ଆଶାଏଁ' ଗଢ଼ୁଛି ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ; ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ବସ୍ତି ପିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର