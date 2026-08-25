ETV Bharat / state

କଳାପଟାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌; ଅବସର ପରେ ବି ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କଟକର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ

ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଶେଷତା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

RETIRED TEACHER ANNAPURNA
ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଶେଷତା। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ନୁହେଁ । ବୟସ ୬୫ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାର ଉତ୍ସାହ ଆଜି ବି ଅତୁଟ । ଦିନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କଳାପଟା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟପୁର ସ୍କୁଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ ।

ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଶେଷତା। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। (ETV Bharat Odisha)

ଅବସର, ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏକାକୀପଣ...

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା । ହେଲେ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଏକାକୀପଣ । ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିୟୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା । ଘରେ ଏକାକୀ ରହି ଅନେକ ସମୟ ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତାରେ କଟୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା । ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ । ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଲଟିଗଲା ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ।

Odisha Teacher
ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଶେଷତା। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। (ETV Bharat Odisha)

ଜଟିଳ ପାଠକୁ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି:

ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ସେ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଶେଷତା । ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀକୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯେଭଳି ସରଳ ଭାବରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟମିତ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।

RETIRED TEACHER ANNAPURNA
କଳାପଟାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌; ଅବସର ପରେ ବି ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କଟକର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ (ETV Bharat Odisha)

ମା’ଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ପଛରେ ଦୁଅ ପୁଅ:

ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସାନ ପୁଅ ଅରୁଣଦତ୍ତ ରାଉତରାୟ, ମା’ଙ୍କ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍‌ର ସୁଟିଂ କରିବା ସହ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି । ବଡ଼ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟଦତ୍ତ ରାଉତରାୟ, ଏୟାର ଫୋର୍ସରେ କମାଣ୍ଡୋ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସହ ମା’ଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅବସର ପରେ ଏକାକୀପଣ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଦୁଃଖୀ କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ।

RETIRED TEACHER ANNAPURNA
ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଶେଷତା। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। (ETV Bharat Odisha)

ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ । ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆଗକୁ ଏହି ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅରୁଣଦତ୍ତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ।

RETIRED TEACHER ANNAPURNA
ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଶେଷତା। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। (ETV Bharat Odisha)

କେବଳ ଅବସର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ...

ପଡ଼ୋଶୀ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅବସର ପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମନରେ ଏକାକୀପଣ ଥିଲା । ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଛି । ତାଙ୍କ ସରଳ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଅନେକ ପିଲା କଠିନ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଜି କେବଳ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ଅନୁଭବ ଓ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାର ଅସୀମ ଇଚ୍ଛାର କାହାଣୀ ।

Odisha Teacher
ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଶେଷତା। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। (ETV Bharat Odisha)

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ; ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନିଆଯାଇପାରେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବଦଳିପାରେ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ବଦଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାର ଇଚ୍ଛା କେବେ ଅବସର ନିଏନାହିଁ । ୬୫ ବର୍ଷର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ତାହାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ । କଳାପଟାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବୋପରି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ: କଦଳୀ ଗଣ୍ଡିରେ ଛତୁ ଚାଷ, 500 ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଲେଣି ମାଗଣା ତାଲିମ

ସୁଭଦ୍ରା ପଠେଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଟୁଆରରେ ଆସୁଛି ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ଡୋରି

'ଆଶାଏଁ' ଗଢ଼ୁଛି ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ; ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ବସ୍ତି ପିଲା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ANNAPURNA SWAIN
CUTTACK
RETIRED TEACHER
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ
RETIRED TEACHER ANNAPURNA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.