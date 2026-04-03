ସେନାରେ ସେବା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ: ଅଟୋ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରି ରେକର୍ଡ କଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାବିଲଦାର ସୀମାଞ୍ଚଳ

ହେଡଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଜ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଅଟୋକୁ ୧୯ ସେକେଣ୍ଡରେ ଟାଣି ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାର ହାବିଲଦାର ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାର ହାବିଲଦାର ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 3, 2026 at 8:08 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାବିଲଦାରଙ୍କ ନିଆରା ରେକର୍ଡ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାବିଲଦାର ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଜ୍‌ରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଡବଲ୍ ଅଟୋ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଦଉଡିରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ୧୬ ଶହ ୨୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଦୁଇଟି ଅଟୋକୁ ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ମାତ୍ର ୧୯ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟାଣି ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ୍ସର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାର ହାବିଲଦାର ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ । (ETV Bharat)

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାର ହାବିଲଦାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ:

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ(43ବର୍ଷ) , ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଦୀର୍ଘ ୨୧ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଜିକାଲ ଏକୋଡମୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ସେ ଏକ ଟିଭି ରିୟଲଟି ସୋ'ରେ ଭାଗ ନେଇ ସେଠାରେ ନିଜ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖାଇଥିଲା । ହ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଜ୍‌ରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଗୋଟିଏ ଅଟୋକୁ ଟାଣିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରିୟଲିଟି ସୋ'ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସେହି ଅଟୋରେ ବସାଇ ଟାଣିବା ସହ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ।

ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ (ETV Bharat)

ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ:

ରିୟଲିଟି ସୋ'ରେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋକୁ ଟାଣିବାର ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍‌ ଦେଖାଇବା ପରେ ସୋ'ରୁ ଫେରି ହ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଜ୍‌ରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି 2ଟି ଅଟୋ ଟାଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 4 ମାସର ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ସେ 19 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 16 ଶହ 26 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର 2ଟି ଅଟୋକୁ ଟାଣିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ଚୁଟିରେ ଗାଡ଼ି ଟାଣି ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଜ୍‌ରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି 2ଟି ଅଟୋକୁ ଟାଣି ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏପରି ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଜିକାଲ ଏକୋଡମୀ ପରିସରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି ।

ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ (ETV Bharat)

ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ଅଟୋ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲି । ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ରେକର୍ଡ୍ସ କେହି କରି ନଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ମୋ ନାମ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ଏପରି ଦୁଃସାହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର । କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପରିବେଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏଭଳି ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍‌ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁକତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।"

ଟିଭି ରିୟଲିଟି ସୋ'ରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ (ETV Bharat)

କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପାରଦର୍ଶିତା:

ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏସିଆନ୍ ମାଷ୍ଟର ଗେମ୍ସ ଖେଳି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି । ସେନାରୁ ଅବସର ପରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେନେଇ ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଓଜନ ହ୍ରାସ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି । ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ (ETV Bharat)

ରାଉରକେଲାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ନିଜର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମୁନ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଫିଜିକାଲ ଏକୋଡମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଯୁବ ବର୍ଗ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି । ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ । ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ।"

ଟିଭି ରିୟଲିଟି ସୋ'ରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ (ETV Bharat)

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଜିକାଲ ଏକାଡୋମୀରେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତ୍ରୀ ଦୀପ୍ତିପ୍ରଭା କହିଛନ୍ତି, "ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାର ଅଧିକାରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ଏଭଳି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ । ସେ ଦେଶର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ । "

ଟିଭି ରିୟଲିଟି ସୋ'ରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ (ETV Bharat)

