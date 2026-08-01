ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର: ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କଟକଣା, କାଉଡ଼ିଆ ନିରାଶ
ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ କଟକଣାକୁ ବଢ଼ାଇଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 1, 2026 at 10:40 PM IST
Restrictions at Dhabaleswar for flood, କଟକ : ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ଵର ଶୈବପୀଠକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ କଟକଣାକୁ ବଢ଼ାଇଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଫଳରେ ଶହ ଶହ କାଉଡିଆ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କିଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ଆସିଛି ତ ଆଉ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଉ କିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ମ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧବଳେଶ୍ୱର ଆସି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଏ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତ, ଆଉ କିଏ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଯାଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ବିଜୟ ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ଜନିତ କଟକଣା ପାଇଁ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ସେ ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଜଲଲାଗି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଥର ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
କଳ୍ପନା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆମାରି ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
କୌଣସି କାଉଡ଼ିଆ ନଆସିବାରୁ ପୂରା ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ । କୌଣସି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ନ ଆସିବାରୁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତମାନେ ଏହାଦ୍ୱରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଢୁଛି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର; ୧୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ SRC, ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ! ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗଲାଣି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ