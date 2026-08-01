ETV Bharat / state

ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର: ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କଟକଣା, କାଉଡ଼ିଆ ନିରାଶ

ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ କଟକଣାକୁ ବଢ଼ାଇଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Restrictions imposed for devotees at Dhabaleswar Shaivapitha due to floods
ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ ନିରାଶ କାଉଡ଼ିଆ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 10:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Restrictions at Dhabaleswar for flood, କଟକ : ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ଵର ଶୈବପୀଠକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ କଟକଣାକୁ ବଢ଼ାଇଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଫଳରେ ଶହ ଶହ କାଉଡିଆ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର: ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କଟକଣା, କାଉଡ଼ିଆ ନିରାଶ (ETV Bharat Odisha)

କିଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ଆସିଛି ତ ଆଉ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଉ କିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ମ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧବଳେଶ୍ୱର ଆସି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଏ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତ, ଆଉ କିଏ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଯାଉଛି ।

Restrictions at Dhabaleswar for flood
ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କଟକଣା (ETV Bharat Odisha)
ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ । ତେଵେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୈବ ପୀଠରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର କଟକଣା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଛିନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଏହାର ପର ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବେ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
Restrictions at Dhabaleswar for flood
ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କଟକଣା, କାଉଡ଼ିଆ ନିରାଶ (ETV Bharat Odisha)


କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ବିଜୟ ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ଜନିତ କଟକଣା ପାଇଁ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ।

Restrictions at Dhabaleswar for flood
ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଅରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ସେ ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଜଲଲାଗି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଥର ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Restrictions at Dhabaleswar for flood
ବନ୍ୟା ପାଇଁ କଟକଣା, କାଉଡ଼ିଆ ନିରାଶ (ETV Bharat Odisha)

କଳ୍ପନା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆମାରି ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Restrictions at Dhabaleswar for flood
ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କଟକଣା, କାଉଡ଼ିଆ ନିରାଶ (ETV Bharat Odisha)

କୌଣସି କାଉଡ଼ିଆ ନଆସିବାରୁ ପୂରା ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ । କୌଣସି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ନ ଆସିବାରୁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତମାନେ ଏହାଦ୍ୱରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଢୁଛି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର; ୧୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ SRC, ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ! ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗଲାଣି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

DHABALESWAR SHAIVAPITHA
KATAKA DHABALESWAR TEMPLE
ଧବଳେଶ୍ଵର ଶୈବପୀଠ
RESTRICTIONS AT DHABALESWAR
RESTRICTIONS DHABALESWAR FOR FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.