'ଅପରେସନ୍ ମୁକାବିଲା': ୫୨୪ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ସଫା କଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତିନୋଟି କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରର ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କକ୍ଷ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରି ଅନବରତ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।
Published : October 29, 2026 at 9:36 AM IST
Cyclone Arnab Impact ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 'ଅପରେସନ୍ ମୁକାବିଲା' ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାପକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ୨୨୮ଟି ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ମୁତାୟନ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମା ହେଲେ କିମ୍ବା ପବନ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ୧,୫୧୦ ଟି ପାୱାର ଚେନ୍ ସ’, ୨୫୨ ଟି ଟାୱାର ଲାଇଟ୍, ୨୩୧ଟି ପାୱାର ବୋଟ୍, ୨୨୫ଟି ଟୋଇଂ ଟେଣ୍ଡର ଯାନ, ୧୩୫ଟି ଡି-ୱାଟରିଂ ପମ୍ପ, ୨୫ ଟି ରେସ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ୧୨ ଟି ପ୍ଲାଜମା କଟର୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗଛକାଟି ଯାତାୟାତ ସୁଗମ କରିବା ପ୍ରୟାସ:
ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୫୨୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ କଟା ଓ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୬୧, ଗଜପତିରେ ୧୧୧, ଛତ୍ରପୁରରେ ୫୫, ଫୁଲବାଣୀରେ ୨୭, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪, କୋରାପୁଟରେ ୧୪, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୧୧, ମାଲକାନଗିରି ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୬ ଲେଖାଏଁ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୪ ଏବଂ କଟକରେ ୫ ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଗଛ କାଟି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଛି ।
୨୮ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ କଟକ ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୨୮ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଛତ୍ରପୁର, ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବିପଦାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମୋଟ ୨୨ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତିନୋଟି କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରର ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କକ୍ଷ (State Command Centre) ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଅନବରତ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଧାର ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସୀଧାସଳଖ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଳ ହରାଉଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ଯା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ଆଜି ଅବପାତ, 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୋହନ; 'ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ଆମେ ସଫଳ'- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର