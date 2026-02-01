ଝୁମି, ନାଚି-ଗାଇ ଶେଷ ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ନେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ
ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସ, ନାଚ, ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସରିଲା ପଥୋତ୍ସବ । ମଞ୍ଚରେ ଗାୟକ ରୁକୁ ସୁନାଙ୍କ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ।
Published : February 1, 2026 at 8:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସ, ନାଚ, ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସରିଲା ପଥୋତ୍ସବ । ଇମ୍ଫୋସିଟି ଛକରୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତବର୍ଷର ଶେଷ ପଥୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମଞ୍ଚରେ ଗାୟକ ରୁକୁ ସୁନାଙ୍କ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ । କମେଡିଆନ ଯୋଡି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ ଶଙ୍କର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ହସାଇ କରିଥିଲେ ବେଦମ । ଏପରି ଭାବରେ ରବିବାର ଶୀତୁଆ ସକାଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ।
ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟର ଆସର:
ପଥୋତ୍ସବରେ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା ସେଲଫି ପଏଣ୍ଟ । ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2ଟି ମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଫ୍ୟାସନ ସୋ ଓ ଡିଜେ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲା ରାଜଧାନୀ । ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ଖେଳକୁଦ, ମାଲଖମ୍ବ, ଯୋଗ, କିଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍, ପଜଲ ଗେମ୍, ଲୁଡୁ, ବାଘ ନାଚ ଆଦିର ଆସର ଜମିଥିଲା । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବେଶ ନିଆରା ଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦାନବର ସ୍ଵଚ୍ଛ ସଚେତନତା ।
ସାଇକେଲିଂ, ସ୍କେଟିଂ ସହ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ଗରମ ଗରମ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟର ମଜ୍ଜା ନେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ । କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ବହୁ କଳାକାର ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରଙ୍ଗୋଲି ଠାରୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ, ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟର ଆସର ଜମିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିବା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲା ।
BMC ମେୟର, ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଭୁବନେଶ୍ବର-ଏକାମ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ବର-ମଧ୍ୟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର-ଉତ୍ତର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ପଥୋତ୍ସବକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ମନ ଖୋଲି ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ । ମୁଁ ଏହି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜକ ଦଳ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତଥା BMC କମିଶନର ଓ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ।"
'ଆହୁରି ଅଧିକ ଥର କରିବାକୁ ଲୋକେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି'
BMC କମିଶନର, ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା କହିଛନ୍ତି,"ଭୁବନେଶ୍ବରବାସୀଙ୍କ ଯୋଶ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳତା ଦେଇପାରିବ । ଏହି ଉତ୍ସବ 3ଥରରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥର କରିବାକୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ଏକାଧିକ ଥର କରାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଥୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି । BMC ଏହାକୁ ଖୁବ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବ ।"
'ସପରିବାର ମଜା କରୁଛୁ'
ପଥୋତ୍ସବର ଭରପୂର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସପରିବାର ଆଜି ଏଠାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ । ବହୁତ ମଜା କରୁଛୁ । ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ବଢାନ୍ତୁ । ରବିବାର ସକାଳୁ ଉଠି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଲୁକିଲା ରାଜଧାନୀ, ଜମିଲା ନାଚ ଗୀତର ଆସର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର