ETV Bharat / state

ଝୁମି, ନାଚି-ଗାଇ ଶେଷ ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ନେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ

ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସ, ନାଚ, ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସରିଲା ପଥୋତ୍ସବ । ମଞ୍ଚରେ ଗାୟକ ରୁକୁ ସୁନାଙ୍କ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ।

Bhubaneswar Pathotsav: Ended with Dancing, singing and vibing
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଥୋତ୍ସବ: ନାଚିଲେ ଗାଇଲେ ଝୁମିଲେ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 1, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସ, ନାଚ, ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସରିଲା ପଥୋତ୍ସବ । ଇମ୍ଫୋସିଟି ଛକରୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତବର୍ଷର ଶେଷ ପଥୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମଞ୍ଚରେ ଗାୟକ ରୁକୁ ସୁନାଙ୍କ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ । କମେଡିଆନ ଯୋଡି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ ଶଙ୍କର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ହସାଇ କରିଥିଲେ ବେଦମ । ଏପରି ଭାବରେ ରବିବାର ଶୀତୁଆ ସକାଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ।

ସରିଲା ଚଳିତବର୍ଷର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଥୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟର ଆସର:
ପଥୋତ୍ସବରେ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା ସେଲଫି ପଏଣ୍ଟ । ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2ଟି ମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଫ୍ୟାସନ ସୋ ଓ ଡିଜେ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲା ରାଜଧାନୀ । ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ଖେଳକୁଦ, ମାଲଖମ୍ବ, ଯୋଗ, କିଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍, ପଜଲ ଗେମ୍, ଲୁଡୁ, ବାଘ ନାଚ ଆଦିର ଆସର ଜମିଥିଲା । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବେଶ ନିଆରା ଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦାନବର ସ୍ଵଚ୍ଛ ସଚେତନତା ।

Plastic giant spreads message of cleanliness
ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତା ବାଣ୍ଟିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦାନବ (ETV Bharat Odisha)

ସାଇକେଲିଂ, ସ୍କେଟିଂ ସହ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ଗରମ ଗରମ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟର ମଜ୍ଜା ନେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ । କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ବହୁ କଳାକାର ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରଙ୍ଗୋଲି ଠାରୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ, ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟର ଆସର ଜମିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିବା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲା ।

Residents of the capital enjoy the festival
ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ନେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ (ETV Bharat Odisha)
'ଭୁବନେଶ୍ବରବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ'

BMC ମେୟର, ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଭୁବନେଶ୍ବର-ଏକାମ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ବର-ମଧ୍ୟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର-ଉତ୍ତର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ପଥୋତ୍ସବକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ମନ ଖୋଲି ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ । ମୁଁ ଏହି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜକ ଦଳ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତଥା BMC କମିଶନର ଓ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ।"

Plastic giant spreads message of cleanliness
ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦାନବ (ETV Bharat Odisha)

'ଆହୁରି ଅଧିକ ଥର କରିବାକୁ ଲୋକେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି'

BMC କମିଶନର, ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା କହିଛନ୍ତି,"ଭୁବନେଶ୍ବରବାସୀଙ୍କ ଯୋଶ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳତା ଦେଇପାରିବ । ଏହି ଉତ୍ସବ 3ଥରରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥର କରିବାକୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ଏକାଧିକ ଥର କରାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଥୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି । BMC ଏହାକୁ ଖୁବ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବ ।"

This year's Bhubaneswar Pathotsav has ended.
ସରିଲା ଚଳିତବର୍ଷର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଥୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)


'ସପରିବାର ମଜା କରୁଛୁ'
ପଥୋତ୍ସବର ଭରପୂର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସପରିବାର ଆଜି ଏଠାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ । ବହୁତ ମଜା କରୁଛୁ । ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ବଢାନ୍ତୁ । ରବିବାର ସକାଳୁ ଉଠି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଲୁକିଲା ରାଜଧାନୀ, ଜମିଲା ନାଚ ଗୀତର ଆସର

ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଝୁମିଲା ସ୍ମାର୍ଟସିଟି, ନାଚିଲେ-ଗାଇଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PATHOTSAV BBSR
PATHOTSAV 2026 BHUBANESWAR
BMC MAYER SULOCHANA DAS
ପଥୋତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱର
BHUBANESWAR PATHOTSAV CONCLUDES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.